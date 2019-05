Cadence of Hyrule in arrivo a giugno su Nintendo Switch | pubblicato un primo video di

eurogamer

(Di venerdì 31 maggio 2019) A quanto pare i rumor di ieri sull'dioferano veri.Indie World per l'occasione ha, come riporta Gamingbolt, un brevedi gameplay che mostra la struttura del gioco.ofè essenzialmente un crossover tra The Legend of Zelda e Crypt of the NecroDancer. Sviluppato da Brace Yourself Games, il titolo è un dungeon crawler basato sul ritmo con l'ambientazione e i personaggi di Zelda. Ogni area sarà generata casualmente ed il gioco verrà accompagnato con 25 musiche di Zelda completamente remixate.Attualmente non sappiamo ancora la data precisa di uscita, anche se il gioco era programmato per uscire in primavera (quindi entro il 21). Speculazioni a parte, probabilmente ne sapremo qualcosa di più durante ilDirect dedicato all'E3.Leggi altro...

