Amazfit Bip Lite è ufficiale con autonomia da record e prezzo aggressivo

Amazfit Bip - Verge e Stratos sono in promozione sul sito ufficiale : Gli smartwatch Amazfit Bip, Verge e Stratos sono in promozione sullo store ufficiale, dove potrete trovare un'ampia selezione di accessori. L'articolo Amazfit Bip, Verge e Stratos sono in promozione sul sito ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Cercate Amazfit Bip - Verge e altri smartwatch Amazfit? Ecco dove comprarli in offerta : Siete pronti per l'estate? Potete farvi aiutare da questa selezione di smartwatch Amazfit in offerta oggi con codici sconto esclusivi. L'articolo Cercate Amazfit Bip, Verge e altri smartwatch Amazfit? Ecco dove comprarli in offerta proviene da TuttoAndroid.

Amazfit Bip Assistant permette di controllare la riproduzione di musica e video con dei tocchi sullo smartwatch : Amazfit BIP Assistant è un'applicazione che permette di controllare la riproduzione di musica e video usando lo smartwatch. L'app offre la possibilità di personalizzare il numero di tocchi necessari per passare alla traccia musicale successiva, mettere in pausa o andare alla traccia precedente, inoltre è possibile personalizzare il ritardo tra i tocchi multipli. L'articolo Amazfit BIP Assistant permette di controllare la riproduzione di musica ...

Amazfit Bip si aggiorna con la lingua italiana e l’ID chiamante : L'ultima versione di Mi Fit, oltre a un nuovo look grafico e a varie caratteristiche di Mi Band 4, ha portato con sé un nuovo aggiornamento firmware per Amazfit Bip che introduce due attesissime novità. L'articolo Amazfit Bip si aggiorna con la lingua italiana e l’ID chiamante proviene da TuttoAndroid.