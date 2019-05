Udinese | Tudor rinnova per una stagione

Formazioni ufficiali Cagliari-Udinese : le scelte di Maran e Tudor : Formazioni ufficiali Cagliari – Udinese: le scelte di Maran e Tudor Formazioni ufficiali Cagliari Udinese| Tutto pronto per le ultime sei partite di questa 38a giornata di Serie A. I verdetti più importanti si decideranno in questi 90 minuti. In questo caso c’è poco da dire per le due compagini impegnate alla Sardegna Arena: entrambe già salve. Senza troppi indugi andiamo a spulciare quelle che sono le scelte di formazione ...

Panchina Udinese - aumentano le chance di conferma per Tudor : Panchina Udinese – L’Udinese è reduce dal successo davanti al pubblico contro la Spal, tre punti d’oro che hanno permesso di ipotecare la salvezza nel campionato di Serie A, un risultato non scontato considerando le difficoltà incontrate in stagione. Il merito dell’obiettivo raggiunto è anche e soprattutto del tecnico Tudor, subentrato ancora una volta a stagione in corso ha risollevato le sorti della squadra e ha ...

Tudor esalta Rodrigo De Paul : 'Ha fatto quasi la metà dei punti dell'Udinese' : Nella giornata di ieri, l'Udinese ha superato la Spal tra le mura amiche con un sofferto 3-2, nella gara valida per la 37^ giornata del campionato di Serie A. I friulani con questo successo attendono il risultato della sfida Empoli-Torino, che in caso di mancato successo dei toscano garantirebbe la matematica certezza della salvezza alla squadra di Igor Tudor con una giornata d'anticipo. Assist e qualità contro la Spal L'Udinese era chiamata a ...

Udinese - Tudor : “De Paul in lacrime al fischio finale? Non l’ho visto. Se andrà via…” : Vittoria pesante e preziosa. L’Udinese batte la Spal per 3-2 e si avvicina alla salvezza. Al termine del match, ai microfoni di Sky, le parole del tecnico dei friulani Igor Tudor:”De Paul in lacrime dopo il fischio finale? Non l’ho visto. E’ un ragazzo che ha un’ottima mentalità e se andrà via per noi non sarà facile“. Udinese-Spal 3-2, le pagelle di CalcioWeb: Okaka e De Paul super [FOTO] “Se ...

Diretta Frosinone Udinese/ Streaming video DAZN : Tudor verso la salvezza - Serie A - : Diretta Frosinone Udinese Streaming video DAZN: cronaca live della partita che si gioca allo Stirpe nella 36giornata del campionato di Serie A.

Udinese - Tudor : “Siamo padroni del nostro destino. Non possiamo sbagliare” : Le dichiarazioni di Igor Tudor, allenatore dell‘Udinese, in conferenza stampa, alla vigilia dell’importantissimo match contro il Frosinone. Il tecnico friulano carica i suoi: “Spero che gli avversari siano più scarichi in quanto già retrocessi, ma sicuramente non ci conto, noi dovremo solo andare là e giocare la partita al 100% e basta. Siamo consapevoli di giocarci una fetta importante della nostra salvezza”. ...

Serie A Udinese - Tudor : «Pari importante - ci dà fiducia» : UDINE - " Mandragora ? Ci può stare il rigore, c'è stata la spinta, ma va bene così. Si può anche sorvolare" . Così Igor Tudor , tecnico dell' Udinese , a Dazn dopo la gara con l' Inter : "Contro una ...

Udinese - Tudor : 'Contro l'Inter sarà dura ma siamo in crescita' : ... in mezzo c'è Brozovic che è migliorato molto negli ultimi tempi e credo che anche lui nel suo ruolo sia uno dei più forti al mondo, poi c'è Icardi che è fortissimo, Perisic che sa il fatto suo, ...

Udinese-Inter - Tudor in conferenza : “voglio vedere il giusto atteggiamento” : “L’Inter e’ un’avversaria di qualita’, ma sono fiducioso e positivo. La squadra ha lavorato tanto e sta crescendo molto sia fisicamente che mentalmente”. Sono le parole in conferenza stampa di oggi da parte dell’allenatore dell’Udinese Igor Tudor in vista della partita contro l’Inter. “Domani voglio vedere l’intensita’, l’atteggiamento e la voglia di non ...

Serie A Udinese - Tudor : «Giocando così ci salviamo» : BERGAMO - "Quando si perde non si è mai contenti. Ma ho fatto i complimenti alla squadra: abbiamo giocato con intensità e voglia di far male. E sono fiducioso, ho detto ai ragazzi che giocando sempre ...

Udinese - Tudor alla vigilia : “A Bergamo se ti presenti a 4 ti fanno a pezzi” : Impegno affatto semplice domani per l’Udinese, che alle 19 affronterà l’Atalanta, tra le squadre più in forma attualmente in Serie A. Posticipo della 34^ giornata all’Atleti Azzurri d’Italia, le parole del tecnico dei bianconeri Igor Tudor alla vigilia del match. Ecco le sue parole. “Il risultato dipende anche da altre cose. Domani a Bergamo ci aspetta una battaglia contro una squadra di grande qualita’ ...