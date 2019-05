Scatta a fine maggio la patch B280 per Huawei P20 | primissimi dettagli

optimaitalia

(Di giovedì 30 maggio 2019) Ci sono ancora una volta delle informazioni importanti che dobbiamo prendere in considerazione per quanto riguarda il cosiddettoP20 ed il suo sviluppo software, considerando il fatto che questo giovedì è stata avviata la distribuzione dell’aggiornamento diin Europa. Si tratta a conti fatti della, al momento non ancora avvistata in Italia da quello che mi risulta, ma pronta a fare il suo esordio a stretto giro anche qui da noi secondo gli standard del colosso cinese. La piena distribuzione del pacchetto software, infatti, non dovrebbe tardare. Il motivo? Siamo al cospetto di un upgrade secondario, il cui peso supera di poco la soglia dei 200 MB. Insomma, al momento non ci sono i presupposti per aspettarsi una rivoluzione conP20 una volta portato a termine il download del firmware. Del resto, anche il changelog ci parla di semplici miglioramenti ...

