Sarah Jessica Parker bacia Matthew Broderick per festeggiare un matrimonio che dura

Il matrimonio di Sarah Jessica Parker è in crisi? L’attrice risponde a tono su i social - : Carlo Lanna Pungente critica da parte di Sarah Jessica Parker che non accetta chi scrive insinuazioni infondate sul suo matrimonio Non è riuscita a tenere a freno la lingua l’iconica attrice di Sex & The City. Sarah Jessica Parker ultimamente è stata travolta da gossip piuttosto taglienti dato che, alcuni settimanali scandalistici, avrebbero affermato che il suo matrimonio con l’attore Matthew Broderick sarebbe in crisi. I due si ...

L'italianità che conquista : è il turno di Sarah Jessica Parker : La penisola fin dagli anni Quaranta attira con le sue promesse di mare, cibo, bellezza, divertimento, stile e relax personaggi famosi provenienti da tutte le parti del mondo e molti marchi di ...

Intimissimi – Sarah Jessica Parker riconfermata testimonial per la campagna Spring-Summer 2019 [GALLERY] : Intimissimi e Sarah Jessica Parker di nuovo insieme per la SS 2019. Continua il viaggio Intimissimi con Sarah Jessica Parker – riconfermata testimonial worldwide del brand – con un inedito progetto che integra il nuovo spot tv con digital contents Un matrimonio all’italiana perfettamente riuscito quello tra Sarah Jessica Parker e Intimissimi. Per presentare il progetto una serie mini clips come contenuto digital, accanto ...