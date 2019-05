Per Il traditore 11 nomination ai Nastri D' Argento | è la prima volta nella storia

huffingtonpost

(Di giovedì 30 maggio 2019) E’ Ildi Marco Bellocchio il film con più candidature di sempre aid’, con ben 11tra cui quella al miglior attore protagonista per Pierfrancesco Favino. Il film guida la classifica dei titoli che si contendono i premi dei Giornalisti cinematografici che verranno rivelati stasera al MAXXI con l’annuncio ufficiale delledell’edizione 2019. Otto candidature ciascuno per Il primo re di Matteo Rovere, La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi e Il vizio della speranza di Edoardo De Angelis.Leggi anche... Marco Bellocchio: "Nel '' ho messo Andreotti in mutande. Mi sono preso il rischio" Io ringrazio il "

