Maltempo | copiose piogge a Tolentino | allagamenti e criticità

(Di giovedì 30 maggio 2019) Disagi e criticita’ nel Comune dia causa delle abbondanticadute in questi giorni e in particolare in queste ultime ore: ci sono statie piccoli smottamenti, specie nelle zone rurali e collinari. La situazione piu’ grave in contrada Pianibianchi, dove una sasso di grandi dimensione e’ scivolato nella conduttura di scarico, impedendo alleacque cadute di defluire regolarmente, allagando la strada e alcuni scantinati delle case prospicienti. Gli operai sono al lavoro per rimuovere il frammento di roccia incastrato nella tubazione. Un problema analogo si e’ verificato nel piazzale della centrale Ributino: un ramo di un albero si e’ spezzato ed e’ stato trascinato in un pozzetto ostruendo il deflusso dell’acqua.anche nei garage di via Vaglie per la grande quantita’ di acqua affluita dalla ...

