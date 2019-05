L' intelligenza artificiale batte l' uomo anche al videogame

Un’intelligenza artificiale è riuscita a far parlare la Gioconda : Uno screenshot del video realizzato dal centro da Samsung Fino a qualche giorno fa la Monna Lisa di Leonardo Da Vinci, anche nota come Gioconda, era uno dei quadri più misteriosi della storia dell’arte e più apprezzati dai visitatori del Louvre, disposti ad aspettare ore in fila pur di vederla anche da lontano. Di recente, il dipinto – o meglio, una sua fotografia – si è tuttavia trasformata in un video in cui il soggetto più famoso della ...

L’intelligenza artificiale che controlla la qualità della pizza : In Italia non è un problema ricorrente in virtù della bravura dei pizzaioli, ma all’estero invece la pizza è spesso fonte di disguidi. Il riferimento vale in particolare per le catene che si dedicano al prodotto gastronomico più diffuso al mondo, che a livello promozionale promettono quell’alta qualità talvolta tradita nella versione finale. Domino’s pizza è però convinta di aver trovato la soluzione al problema grazie alL’intelligenza ...

Salute - Benanti : “Rischi se l’intelligenza artificiale punta a sostituire il medico” : Algoritmi in grado di analizzare enormi banche dati, per accelerare la diagnosi o la ricerca di nuove cure. “Ma cosa succede se l’intelligenza artificiale, anziché essere usata per aiutare il medico, viene impiegata piuttosto per ottimizzare i costi? In questo caso il rischio è quello di affidarsi a un responso oracolare che si sostituisce al medico stesso, rimpiazzandolo”, con una serie di problemi etici e rischi per la ...

Misurare l’inquinamento delle centrali elettriche con l’intelligenza artificiale : Presto, l’intelligenza artificiale potrebbe anche monitorare le emissioni di CO2. WattTime, una non-profit specializzata in Ai, ha intenzione di usare gli algoritmi per capire quanto inquinano le centrali elettriche nel mondo e creare con queste informazioni un database pubblico, aggiornato in tempo reale, che tutti possono consultare. Il piano è molto ambizioso, ma è già stato finanziato con 1.7 milioni di dollari da Google.org, il ...

Autismo : l’intelligenza artificiale scova nuove mutazioni chiave : Usando l’intelligenza artificiale, un team guidato da studiosi della Princeton University ha identificato l’impatto di nuove mutazioni genetiche nelle persone con Autismo. Molte mutazioni nel Dna che contribuiscono alla malattia non sono nei geni, ma si trovano invece nella parte del genoma una volta considerato “spazzatura”. Anche se gli scienziati hanno recentemente capito che questi filamenti di Dna svolgono ...

Huawei Fashion Flair - la collezione di moda co-creata dall'intelligenza artificiale in mostra : Fashion Flair, il progetto sperimentale di Huawei lanciato lo scorso 9 maggio, invade le strade del capoluogo lombardo con alcune iniziative che permetteranno ai passanti di scoprire la prima collezione di moda al mondo co-creata dall’Intelligenza artificiale di uno smartphone Huawei della serie Huawei P30 e dall’estro creativo di Anna Yang, Creative Director del brand Annakiki. Annakiki for Huawei non poteva mancare nel ...

"La mia Sigma Force ora combatte l'intelligenza artificiale" - : Stefania Vitulli Lo scrittore da 20 milioni di copie racconta il nuovo thriller «Il segreto dell'inquisitore» Dalle streghe ai pericoli dell'Intelligenza artificiale. A trovare il collegamento tra quattro secoli di storia è uno dei maghi della letteratura d'avventura globale: lo scrittore James Rollins, oltre 20 milioni di copie vendute in 40 lingue, Chicago, classe 1961, che arriva oggi a Milano al Wired Next Fest (Giardini Indro ...

Nick Bostrom : La vera minaccia è l’intelligenza artificiale - non il cambiamento climatico : "La più grande minaccia per l'umanità non è il cambiamento climatico ma l'Intelligenza artificiale". A dirlo è Nick Bostrom, professore di filosofia all'Università di Oxford, uno dei massimi esperti in materia. L'intervento arriva in un momento particolarmente delicato, in cui sembra inarrestabile il progresso della tecnologia. Bostrom, filosofo e autore di libri come "Superintelligenza. Tendenze, pericoli e strategie", ha confidato la sua ...

Caroline Lair al Wired Next Fest : “L’intelligenza artificiale del futuro deve essere imparziale” : Imparzialità è la parola chiave per l’intelligenza artificiale del futuro. Lo sostiene Caroline Lair, imprenditrice del settore e fondatrice del collettivo Women in Ai. Un gruppo attivo in oltre 80 Paesi che riunisce più di 1.800 donne che si occupano di intelligenza artificiale. Obiettivo, rivendicare il ruolo delle donne in un settore in cui “rappresentano appena il 22% della forza lavoro”. “In realtà è un problema soprattutto in Occidente”, ...

L'intelligenza artificiale sarà in grado di prevedere le azioni dell'uomo? : prevedere le azioni degli umani è da sempre stato il desiderio dei fautori dell’intelligenza artificiale, nonché uno dei temi più affascinanti della fantascienza e spesso tema protagonista di numerose pellicole cinematografiche.Oggi quella realtà non sembra così lontana dal momento che un gruppo di ricercatori dell’Università di Bonn (in Germania) ha messo a punto un sistema di intelligenza ...

intelligenza ARTIFICIALE/ Il limite delle regole adottate dall'Ocse : Ben 42 paesi hanno adottato le linee guida dell'Ocse sull'INTELLIGENZA ARTIFICIALE, che presentano però un limite da non sottovalutare

L’intelligenza artificiale è più brava dei radiologi a individuare il tumore ai polmoni : (immagine: Getty Images) Un preludio al futuro della medicina. Le intelligenze artificiali (Ia) presto potrebbero affiancare i clinici anche sul campo della prevenzione e della diagnosi precoce. Un assaggio arriva dalla ricerca realizzata da Google in collaborazione con alcuni centri medici statunitensi per testare un algoritmo di machine learning in grado di riconoscere a partire dalle Tac di pazienti a rischio (fumatori) piccoli tumori ...

Dai big data all'intelligenza artificiale - tutta la scienza dietro al calcio : Non c’è solo il VAR, stiamo silenziosamente assistendo a una rivoluzione di uno degli sport più amati, una sorta di rivoluzione sportiva, un “calcio 2.0”.Un esempio è la notizia, circolata abbondantemente sul web, di un algoritmo in grado di prevedere quelle che saranno le mosse di calciomercato.Per esempio, nel caso dell’Atlético Madrid, l’algoritmo sviluppato da Olocip, una startup ...

Acea innovation day - aziende a confronto su intelligenza artificiale : L'Eur ha ospitato l'Acea innovation Day, una giornata organizzata dalla multiutility per discutere su intelligenza artificiale