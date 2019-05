Tav | oggi Toninelli risponde a Question time Camera

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi Toninelli : altolà a Salvini su Tav - 29 maggio 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. altolà di Toninelli a Salvini sulla TAV. Il Ministro dell'Interno propone flat tax da 30 miliardi, 29 maggio 2019,

Scuola - oggi nuovo confronto Miur-sindacati : ecco quali saranno gli argomenti sul Tavolo : nuovo confronto tra Miur e sindacati quello in programma oggi, mercoledì 29 maggio. L’incontro è stato richiesto dalle parti sociali in quanto occorre definire urgentemente alcune questioni come quella relativa ai pensionamenti. Il Ministero dell’Istruzione ha provveduto a prorogare da sabato scorso, 25 maggio, sino ad oggi l’inserimento al SIDI dei dati disponibili per la costituzione degli organici di diritto. Si tratta di un ...

Sofia Goggia e Lindsey Vonn - tra sfide a Tavola e mucche in giardino : Rivali in pista, amiche fuori. Anzi, ormai solo amiche: Sofia Goggia e Lindsey Vonn si sono sfidate per anni, oggi però – con l’americana che ha annunciato il ritiro lo scorso febbraio – tra le due donne è rimasto soltanto il fortissimo legame, misto di stima e affetto. «Non scorderò mai la gara di Cortina, quando Sofia mi ha aspettato all’arrivo con un mazzo di fiori», racconta Lindsey in un’intervista doppia realizzata per Red ...

Tangenti - Di Pietro : “Ai tempi di Tangentopoli basTava la scopa - oggi ci vuole la ruspa. La battaglia del M5s è giusta” : “Tangenti? Una volta bastava una scopa per pulire, adesso ci vuole una ruspa. Adesso si è così ambientata che è diventata una piccionaia. E’ diventato un fatto quasi di routine che se non la fai non puoi fare politica”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dall’ex magistrato Antonio Di Pietro sulle ultime vicende politiche di corruzione. E ...

Elisa Isoardi/ "VoTavo Salvini perché lo amavo - ma oggi..." e sul famoso selfie... : Elisa Isoardi stava per diventare una first lady, proprio perché compagna di un quasi primo ministro, Matteo Salvini, ecco le ultime dichiarazioni.

ATP 1000 Madrid - i risultati di oggi : Nadal agli otTavi. Eliminato Del Potro : Nadal se la vedrà agli ottavi con lo statunitense Frances Tiafoe , numero 37 del mondo. Del Potro, ritorno con sconfitta Ritorno con sconfitta per Juan Martin Del Potro , numero 8 del ranking e ...

Oggi il Tavolo tecnico al MIUR su precariato e reclutamento : L’appuntamento è per le ore 11:00 al MIUR per definire i dettagli dell’intesa raggiunta nella notte tra il 23 e il 24 aprile 2019. Nella riunione tecnica saranno toccati diversi argomenti, a partire dalle risorse necessarie per gli aumenti di stipendio passando per le soluzioni idonee a permettere la stabilizzazione dei docenti precari con 36 mesi di servizio. Nei giorni scorsi erano state diffuse in rete notizie ufficiose, non ...

Anticipazioni Grande Fratello - oggi : una lettera per Serena - ospite Guendalina Tavassi : Dopo il momentaneo spostamento della scorsa settimana, il Grande Fratello 16 torna in onda il lunedì sera con la quarta puntata condotta da Barbara d'Urso. Quello di oggi 29 aprile sarà un appuntamento ricco di spunti per le dinamiche che si sono venute a creare in settimana. Negli ultimi giorni infatti non sono mancati gli scontri tra concorrenti, così come le pungenti dichiarazioni di qualcuno di loro e una possibile espulsione a causa di una ...

Masters Montecarlo 2019 - i risultati di oggi : Fognini agli otTavi : Diventano tre gli azzurri agli ottavi di finale del Masters di Montecarlo , terzo 1000 stagionale, in corso sulla terra rossa del Country Club di Montecarlo, nel Principato di Monaco. A Marco ...

Foggia - era stato condannato ma aspetTava l'appello l'uomo che ha ucciso il carabiniere : Nei giorni scorsi l'omicida era stato fermato e trovato in possesso di droga. Nel 2017 aveva accoltellato una persona ed era stato condannato a 1 anno e mezzo

La pastiera 4.0 di Raimondo Esposito oggi in Eccellenze Salernitane in Tavola : Il dolce campano più amato al mondo è l'emblema del rispetto della tradizione... o no? "Sole in grano" è il nome dato alla 'pastiera innovativa' presentata dal campione italiano di pasticceria, il ...

Guendalina Tavassi e Umberto - oggi traguardo speciale contro ogni previsione : Guendalina Tavassi e Umberto insieme da sei anni contro ogni previsione oggi Guendalina Tavassi e suo marito Umberto festeggiano un bel traguardo: sei anni di matrimonio. Una coppia sempre più solida, pure se, come hanno scritto nei loro messaggi d’amore, qualcuno pensava che si sarebbero lasciati presto. Tutta colpa del poco tempo trascorso dal giorno in […] L'articolo Guendalina Tavassi e Umberto, oggi traguardo speciale contro ...