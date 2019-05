Pathologic 2 è troppo difficile? Presto arriverà l' opzione che consentirà di modificare

eurogamer

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Lo sviluppatore Ice-Pick Lodge, dopo le critiche dei giocatori,aggiungerà un'chedila difficoltà in2.Il gioco è una sorta di reinterpretazione della versione originale pubblicata nel 2005 e nonostante sia molto più sfaccettato e bello rispetto al suo predecessore, è senza dubbio molto. Dopo il suo lancio la scorsa settimana, i giocatori si sono lamentati della sua incredibile difficoltà.Ora, come riportano i colleghi di Eurogamer, Ice-Pick ha fatto suo questo feedback, offrendo allo stesso tempo una spiegazione sulla propria filosofia progettuale. "Abbiamo sempre creduto che i giochi fossero un mezzo in grado di offrire ogni tipo di esperienza avvincente e che le suddette esperienze non hanno bisogno di essere convenzionalmente piacevoli per essere interessanti e appaganti", ha dichiarato lo sviluppatore su Steam . "...