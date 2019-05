Ostia | maxi-rissa per apprezzamenti a una 15enne | un ragazzo ucciso a colpi di cacciavite

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Era stato aggredito con un’arma da taglio, forse un, dal padre di unaper gli “” rivolti alla ragazza. Ferite profonde all’addome che nel giro di 24 ore lo hanno portato alla morte, nonostante un delicato intervento chirurgico al quale era stato sottoposto d’urgenza in ospedale Grassi di. È morto così un 19enne egiziano ferito, insieme a un suo amico, durante unascoppiata martedì davanti alla stazione Lido del municipio romano. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i due sarebbero stati aggrediti attorno alle 17 da un gruppo di persone di cui farebbero parte due italiani, uno dei quali con precedenti. All’origine della lite probabilmente glia una ragazza, figlia di uno degli aggressori. L’adolescente avrebbe raccontato tutto al padre e quest’ultimo, accompagnato da un amico, ...

MaestraSilvia_ : RT @Corriere: Ostia, morto il 19enne ferito da una coltellata in una maxi rissa - Mai_troppo_seri : RT @Corriere: Ostia, morto il 19enne ferito da una coltellata in una maxi rissa - Corriere : Ostia, morto il 19enne ferito da una coltellata in una maxi rissa -