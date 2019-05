L' elenco completo delle cose che si possono e non si possono comprare con la card di

500 Miglia Indianapolis 2019 : la startlist - le squadre e l’elenco completo dei partecipanti : Le palpitanti qualifiche del weekend appena trascorso hanno dato il via in termini ufficiali alla centotreesima 500 Miglia di Indianapolis, che si correrà domenica prossima, 26 maggio 2019. Come nel peggiore degli incubi degli organizzatori e soprattutto dell’asturiano stesso, Fernando Alonso ha clamorosamente mancato la qualificazione alla corsa (dovendo dire addio al tentativo di conquistare la rinomata Tripla Corona), classificandosi ...

Accise Benzina 2019-2020 : elenco completo - ecco quali sono e quanto costerebbe senza : In questo articolo ci soffermeremo sul tema delle Accise sulla Benzina e il diesel nel 2019-2020, che tocca da vicino quasi tutti gli italiani automuniti: vedremo nel dettaglio che cosa sono e a cosa servono tali Accise, quali sono le Accise che nell’anno in corso gravano sul prezzo del carburante, e capiremo brevemente quando costerebbe la Benzina se le Accise non venissero applicate al suo prezzo di mercato. Il costo delle Accise, come detto, ...

Giro d’Italia 2019 : l’elenco completo dei partecipanti. Almeno 10 corridori in lizza per il podio : Sabato alla partenza del Giro d’Italia 2019 ci saranno 176 corridori, in rappresentanza di 22 squadre. La 102ma edizione della Corsa Rosa scatterà con una cronometro individuale di 8 km a Bologna e si concluderà dopo 21 tappe con un’altra prova contro il tempo a Verona. Quest’anno sono davvero tantissimi i big del circuito internazionale che hanno scelto il Giro e lo spettacolo sarà quindi assicurato. Ci attende una grande battaglia per la ...

Bandiere blu 2019 : elenco completo - nuovi ingressi e uscite : 385 sono le spiagge più belle d’Italia che hanno ricevuto la bandiera blu 2019 contro le 368 dello scorso anno: un numero crescente che ricade su 183 comuni e 72 approdi turistici. Secondo l’ONG danese Fee (Foundation for Environmental Education) queste spiagge hanno il merito di offrire massima pulizia dell’acqua e alta qualità dei servizi. (altro…) The post Bandiere blu 2019: elenco completo, nuovi ingressi e uscite appeared first on ...

Bandiere blu 2019 - l'elenco completo : chi entra - e chi esce - : Salgono a 183 i Comuni premiati con la Bandiera blu , otto in più rispetto allo scorso anno. Con il ritorno della bella stagione, si riaccende l'assegnazione del riconoscimento de lla Fee , Foundation ...

Giro di Romandia 2019 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Presenti Elia Viviani e Geraint Thomas : Si svolgerà da martedì 30 aprile a sabato 5 maggio il Giro di Romandia 2019, uno degli ultimi appuntamenti del calendario ciclistico internazionale prima dell’inizio del Giro d’Italia 2019. La corsa a tappe che si disputa sul suolo svizzero propone un tracciato particolarmente interessante con due cronometro e quattro tappe in linea, per un totale di sei frazioni. Tra gli uomini più attesi spiccano lo sloveno Primoz Roglic ...

Giro d’Italia 2019 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Parata di stelle con Nibali - Dumoulin - Roglic - Bernal e tanti altri : Manca sempre meno all’inizio del Giro d’Italia 2019 che prenderà il via sabato 11 maggio con una cronometro individuale a Bologna. Si preannuncia una Parata di stelle alla Corsa Rosa, rendendo il darsi in strada emozionante e ricco di sorprese su un percorso, come sempre, vario e aperto a tantissimi colpi di scena. Sicuramente ci sarà al via Vincenzo Nibali, lo Squalo va a caccia del terzo sigillo in carriera: il 34enne si è ...

Giro dell’Appennino 2019 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Presenti Fausto Masnada e Simone Velasco : Si svolgerà nella giornata di domenica 28 aprile il Giro dell’Appennino 2019, classica del calendario ciclistico internazionale classifica come evento di categoria 1.1 e organizzata dalla US Pontedecimo sulle strade di Piemonte e Liguria. La corsa sarà dedicata quest’anno al ricordo di Fausto Coppi e alla memoria delle vittime della tragedia del crollo del Ponte Morandi, che ha colpito la città di Genova nella quale si troverà ...

Liegi-Bastogne-Liegi 2019 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti : Domenica 28 aprile si svolgerà la 105ma edizione della Liegi-Bastogne-Liegi, quarta classica monumento della stagione, nonché corsa che chiude il trittico delle Ardenne. Si attende grande spettacolo nei 256 km con partenza e arrivo a Liegi, in cui i corridori si sfideranno sulle undici côtes presenti nel percorso per entrare nel prestigioso albo d’oro della Doyenne. Al via troveremo quasi tutti i più forti atleti del circuito, con la ...

Freccia Vallone 2019 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Presenti Alejandro Valverde e Julian Alaphilippe : Archiviata con la sensazionale vittoria di Mathieu Van der Poel (Corendon Circus) l’Amstel Gold Race, il trittico delle Ardenne prosegue mercoledì 24 aprile con la Freccia Vallone 2019, classica belga del calendario ciclistico internazionale. Considerata l’assenza del fuoriclasse olandese, l’attesa sarà soprattutto rivolta nei confronti del francese Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep), vincitore lo scorso anno e grande ...

SuperEnalotto Pasqua 100x100 : l'elenco completo delle ricevitorie vincenti : Nessun 6 nell'ultima estrazione. Ecco l'elenco dei cento premi da 100mila euro ciascuno distribuiti da SuperEnalotto nel...

Amstel Gold Race 2019 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Presenti Julian Alaphilippe e Peter Sagan : Si correrà domenica 21 aprile la Amstel Gold Race 2019, cinquantaquattresima edizione della storica corsa in linea olandese che si svolge nella regione del Limburgo e che apre il trittico delle classiche delle Ardenne anticipando Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi. Il percorso di 258 km metterà alla prova il gruppo con la solita durissima successione di côtes (trentacinque in totale) e soltanto chi saprà superare indenne le tante insidie ...

Giro di Turchia 2019 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti : Il Giro di Turchia 2019 si correrà da martedì 16 a domenica 21 aprile. Sei tappe in programma per questa 55ma edizione, con diversi finali insidiosi e un impegnativo arrivo in salita a Kartepe nella quinta frazione. Al via ci saranno 17 squadre, di cui solamente sei WorldTour. Troveremo poi dieci formazioni Professional, tra cui le italiane Neri Sottoli-Selle Italia-KTM e Nippo Vini Fantini Faizanè, oltre alla Nazionale turca. In gara vedremo ...

Parigi-Roubaix 2019 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Presenti Peter Sagan e Alexander Kristoff : La settimana stellare del ciclismo internazionale aperta domenica dal Giro delle Fiandre, si chiuderà domenica 14 aprile con la Parigi-Roubaix 2019, terza classica monumento della stagione e appuntamento imperdibile per tifosi e appassionati delle due ruote. La 117a edizione della corsa francese metterà alla prova il gruppo con un percorso di 257 km di cui oltre una cinquantina da percorrere su settori in pavé e vedrà al via le stelle del ...