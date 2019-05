La Uafa prende posizione nei confronti delle ultime vicende di violenza contro gli arbitri

calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Un altro week-end di fatti incresciosi, ancora una giornata di sport macchiata da, che disonora ogni valore che nella sua lotta per “lo sport per tutti” aveva stabilito De Coubertin. Duesotto scacco di violenti e facinorosi, chi in un modo chi in un altro, ma sempre sbeffeggiandosi del principio cardine che fa dello sport una potentissima armaogni forma di inciviltà: il rispetto. Da Mestre a Roma, una donna vittima di insulti sessisti, di molestie sessuali da parte di un ragazzino che forte del suo tifo, composto da genitori si è abbassato i pantaloncini di fronte alla malcapitata e incolpevole 22enne direttrice di gara bersagliata da insulti senza pietà e senza civiltà. A Roma un 27enne arbitro vittima di una frustrazione di perdenti nella vita prima che nel rettangolo verde. Botte, pugni, una prognosi di dieci giorni, tac, e un malessere che ...

MMagazineItalia : Abuso su baby calciatori da parte di un procuratore 53enne: la #UAFA prende posizione attraverso un comunicato stam… -