Il meraviglioso Journey arriverà su PC la prossima settimana

(Di mercoledì 29 maggio 2019) L'acclamatodello sviluppatore ThatGameCompanysu PC il prossimo 6 giugno, dopo sette anni di esclusività PlayStation, segnala Eurogamer.net.Per chi non lo sapesse,traccia la marcia incrollabile di un protagonista senza nome in pellegrinaggio attraverso il deserto verso una montagna lontana, visibile per sempre all'orizzonte. Quello che segue è qualcosa di simile a un puzzle / platform, ma questa definizione è piuttosto riduttiva.Difficile rivelare di più senza privare dell'esperienza offerta dall'apprezzato titolo; basti dire che è un esempio magistrale di atmosfere e meccaniche che operano a pieno servizio della storia. La forza combinata del design e la straordinaria presentazione audio-visiva fanno diun prodotto davvero ottimo.Leggi altro...