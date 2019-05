huffingtonpost

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Qualche carro, ragazzi in festa e bandiere arcobaleno da una parte. Un comitato costituitosi per l’occasione, processioni di purificazione e la benedizione del ministro dall’altra. A, il primo giugno non andrà in scena solo il Gay: chi vi parteciperà si troverà davanti i cattolici conservatori, in piazza contro la manifestazione dei “contro natura”.Nella cittadina emiliana non tutti hanno accolto positivamente il, nonostante gli annunci degli organizzatori e il patrocinio del Comune. Così, per l’occasione, è stato creato un comitato ad hoc che ha il nome del patrono della città (San Geminiano Vescovo) che da giorni sta tappezzando le strade modenesi con giganteschi manifesti. Danno appuntamento sabato mattina alle 10 per una “di pubblicaper lo scandalo manifesto del ...

AndreaOrlandosp : A Genova,un dirigente comunale minaccia lo scioglimento di un municipio reo di aver patrocinato il gay pride. Non h… - paoladelusa : Una 'processione di riparazione' e di purificazione contro il #GayPride di Modena. Anche il ministro Fontana la app… - FRANCESC0PAGANO : RT @HuffPostItalia: Il Gay Pride di Modena verrà purificato da una 'processione di riparazione' appoggiata dal ministro Fontana https://t.c… -