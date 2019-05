ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Ridurre la soglia dei pagamenti in contanti, che a 3.000 euro “appare alquanto elevata e poco coerente con i pagamenti ordinariamente effettuati dai consumatori”. Estendere le ritenute fiscali concesse a chi paga con sistemi tracciabili. E, in attesa dellache dopo vari rinvii sarà operativa dal prossimo gennaio, esplorare altri incentivi alla moneta elettronica. A partire da “sistemi di estrazione in tempo reale dicollegati all’operazione di pagamento”. Secondo ladeisono queste le carte che il governo potrebbe giocarsi per aumentare l’efficacia della lotta all’, in vista di una legge di Bilancio da almeno 30 miliardi. Positivo il giudizio sulla fatturazione elettronica, ma con molti caveat legati all’esonero delle partite Iva che aderiscono alla flat tax. Sullo sfondo c’è la ...

FRANCESC0PAGANO : RT @fattoquotidiano: Evasione, Corte dei Conti: “Bene la lotteria degli scontrini. Studiare anche premi a estrazione per chi paga con carta… - 7593c267b7d644b : RT @fattoquotidiano: Evasione, Corte dei Conti: “Bene la lotteria degli scontrini. Studiare anche premi a estrazione per chi paga con carta… - fattoquotidiano : Evasione, Corte dei Conti: “Bene la lotteria degli scontrini. Studiare anche premi a estrazione per chi paga con ca… -