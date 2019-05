Di Maio si dimette? Per Salvini il Governo cade

Paragone spara su Di Maio - poi si dimette. Vuole fare il capo? : Gianluigi Paragone spara su Luigi Di Maio dalle colonne del Corriere della Sera, che titola la sua intervista così: “Ha fatto male pure da ministro. Decida lui cosa lasciare”. Intervista a Paragone – Titolo del Corriere della Sera Eppure questo titolo Paragone lo contesta. Intervistato questa mattina da Serena Bortone ad Agora’, su Rai Tre, conferma che Di Maio è ancora il suo leader e aggiunge: “Il titolo riprende ...

Di Maio si dimette? Ufficiale : si vota sulla piattaforma Rousseau : Arriva l’ufficialità. Luigi Di Maio al momento non si dimette. Ma chiede, dopo la disfatta elettorale alle europee, agli iscritti

M5s - oggi il 'processo' a Di MaioParagone : "Pronto a dimettermi" : Luigi Di Maio resta il suo leader di riferimento? "Assolutamente sì. Per questo consegnerò a lui le mie dimissioni da parlamentare e deciderà lui cosa fare. Dimissioni dal Parlamento perché per me non c'è alternativa al Movimento 5 stelle". Segui su affaritaliani.it

M5s - Scanzi : “Di Maio doveva dimettersi. Ha quattro incarichi e lui non è Adenauer. Possibile leader? Vedo solo Di Battista” : “Di Maio avrebbe dovuto dimettersi? Secondo me, sì, anche perché a oggi ha quattro incarichi. Neppure Adenauer si sarebbe potuto permettere quattro incarichi e fino a prova contraria non mi sembra che Di Maio assomigli ad Adenauer”. Così, a Otto e Mezzo (La7), il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, risponde alla conduttrice Lilli Gruber, che menziona le passate dimissioni di Matteo Renzi. Scanzi osserva: ...

Di Maio si dimette? Pronto il voto online : Una vera e propria richiesta di dimissioni che arriva dalla base leghista. Del resto di fronte ad un ko così

M5s - parte processo a Di Maio. Carla Ruocco attacca : deve dimettersi. Domani la parola all’assemblea gruppi : Alcuni nel Movimento 5 stelle lo hanno già detto pubblicamente, altri di preparano a farsi sentire nell'assemblea congiunta convocata per Domani sera alle 20,30 che si annuncia come un vero e proprio processo a Luigi Di Maio. Di Maio, da quando M5s è al governo con la Lega, ha troppi incarichi: vicepremier, ministro dello Sviluppo economico, ministro del Lavoro, capo politico. E questo, in un anno di esecutivo gialloverde, non ha fatto bene al ...

M5s - si dimette il capo dei senatori Primo Di Nicola : Luigi Di Maio ufficialmente sotto assedio : Cadono le prime stelle. Dopo la batosta alle elezioni Europee, ecco il Primo grillino che rimette il suo mandato. Si tratta di Primo Di Nicola, vicepresidente del gruppo al Senato del M5s. L'annuncio è arrivato con un post su Facebook: "Una decisione che ritengo necessaria - scrive - non solo alla l

Di Maio si dimette? Per il momento torna Di Battista : Le richieste di dimissioni? Sono tante. Luigi Di Maio ha fallito. I grillini sono sulla strada dell’irrilevanza, terza forza politica

EUROPEE 2019/ Viste dalla Cina : perché Di Maio non fa come Renzi e si dimette? : Il voto europeo cambia gli equilibri non solo in Italia ma anche nel continente. Cina, Usa e Russia sono però destinate a disgregare l'Unione Europea

Di Maio non si dimette : "AvantiSi vince insieme - si perde insieme" : "Nessuno ha chiesto le mie dimissioni - ha dichiarato Di Maio, citando Grillo, Di Battista, Casaleggio, Fico -. Siamo tutti d'accordo che il Movimento deve organizzarsi e riorganizzarsi internamente, ma nessuno ne ha fatto una questione di teste da far saltare" Segui su affaritaliani.it

Luigi Di Maio a L'aria che tira attacca la Lega : "Se Edoardo Rixi sarà condannato lo faremo dimettere" : "Nel contratto di governo c'è scritto che in caso di condanna la persona si deve dimettere", sottolinea Luigi Di Maio, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7. " Il Movimento 5 Stelle ha la maggioranza assoluta del Consiglio dei ministri", attacca il vicepremier grillino, "e se dovremo far

Carlo Calenda ospite di Leggo : «Salvini e Di Maio non lavorano - Virginia Raggi si deve dimettere - alle Europee il Pd deve puntare almeno al 25%» : Carlo Calenda ospite nella redazione di Leggo per il forum in vista delle Elezioni Europee. L'ex ministro dello Sviluppo Economico nell'ultimo governo Renzi e successivamente in quello...

Luigi Di Maio : "Lega faccia dimettere Siri e non arrivi alla conta in cdm" : “Faccio un ultimo appello, nelle ultime ore prima del Consiglio dei ministri, alla Lega, di far dimettere Armando Siri e non arrivare alla conta in Consiglio dei ministri”. È il Blog delle Stelle a riproporre - all’ora in cui è previsto che inizi il Consiglio che tratterà, soprattutto, il caso Siri - quello che Luigi Di Maio presenta (puntualizzando “io non voglio accusare questa o quella forza ...

Siri : Di Maio - Lega lo faccia dimettere e non arrivi a conta in Cdm : ... soprattutto, il caso Siri - quello che Luigi Di Maio presenta, puntualizzando 'io non voglio accusare questa o quella forza politica', come 'un appello all'unità: alziamo un muro contro la ...