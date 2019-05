BMW X1 - Col restyling arriva l' ibrido VIDEO

BMW X1 - Col restyling arriva l'ibrido : La BMW presenta il restyling della X1, che oltre alle novità stilistiche porta al debutto la prima versione plug-in hybrid nella carriera europea del modello. Quest'ultima sarà effettivamente disponibile da marzo 2020, mentre per le altre versioni l'arrivo sul mercato avverrà già nei prossimi mesi. restyling all'insegna della personalità. L'impostazione generale della X1 non cambia, ma la BMW ha voluto sottolineare ulteriormente lo spirito ...

BMW Serie 4 - Proseguono i collaudi della Cabrio : La futura generazione della BMW Serie 4 Cabrio è stata avvistata durante una sessione di test in pista, tra i cordoli del Nürburgring. Il progetto di sviluppo si trova ancora in una fase iniziale, come dimostrano le massicce camuffature: nonostante questo, un elemento estetico che caratterizzerà in maniera evidente il nuovo modello è già ben visibile. Come già visto sulla nuova Z4, anche la quattro posti tornerà alle origini, pensionando ...