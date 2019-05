Un enorme occhio in Fortnite | i draghi si stanno davvero risvegliando a Picco Polare?

optimaitalia

(Di martedì 28 maggio 2019) Chesia uno di quei videogame ricchissimi di sorprese per i suoi fan, non è di certo un segreto. Lo sa bene chi segue da un po' la Battaglia Reale di Epic Games, caratterizzata dal susseguirsi di diverse stagioni - ora è in corso la nona! - e dall'introduzione di eventi speciali, nuove meccaniche di gameplay e oggetti sempre nuovi ad arricchirne il negozio virtuale, in cui investire i nostri sudati V-Buck - già letta la mia guida per accumularne un buon gruzzolo in modo gratuito?Non dovrebbe allora stupire che da qualche mese si parla addirittura dell'arrivo di possentiin, ed in particolare nella zona di- in cui erano già apparse delle strane uova nel corso della Stagione 7. Diversi giocatori avevano sentito degli strani rumori provenire dal ghiacciaio presente in questa area della mappa. Lo stesso ghiacciaio che ora è in procinto di ...

