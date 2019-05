Terremoto in Svizzera | “Un sisma del genere avviene una volta all’anno”

meteoweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2019)questa mattina in, alle 10:48, nella zona del lago Lemano, al confine con la Francia. Ilmagnitudo 4.2 è stato localizzato nei pressi di Novel, in Francia, circa 15 km a sud-ovest di Montreux (cantone di Vaud): il Servizio Sismico Svizzero (SED) con sede al Politecnico federale di Zurigo, ha spiegato su Twitter che danni minori sono possibili e che ilè stato “largamente percepito“. Il SED ha anche rilevato delle successive repliche, tutte con magnitudo inferiore a 2.0 sulla scala Richter. “Undelunaall’anno in“, ha spiegato Philippe Roth, esperto del SED, al giornale vodese 24 heures. Quest’anno sono state rilevate finora circa 500 scosse. In, la popolazione ne percepisce tra 10 e 20 ogni anno. L'articoloin: “Undeluna...

SkyTG24 : Svizzera, forte scossa di terremoto magnitudo 3.9 - EliseoBonanno : Scossa di terremoto avvertita intensamente all’estremo nord Italia, stanno tremando molte città. Epicentro tra Fran… - AuricchioAurora : RT @ArsenaleKappa: Terremoto di magnitudo 3.9 in Svizzera. Scossa avvertita anche in Francia. Terremoto di magnitudo 34% in Italia. Scossa… -