Superbike – Al via domani due giornate di test sul circuito di Misano

(Di martedì 28 maggio 2019) Comincia il countdown in vista del Pata Riviera di Rimini Round dal 21 al 23 giugno al Simoncelli. Aiingresso a 5 euro, gratuito per i residenti aAdriatico Due giorni diper i team del WorldSBK sono in programma daWorld Circuit, col mondiale motociclistico per derivate che si prepara al Simoncelli in vista del Pata Riviera di Rimini Round, dal 21 al 23 giugno 2019. In pista i piloti protagonisti del campionato, con la Ducati in prima fila che sta dominando la stagione con Alvaro Bautista. Aanche la Kawasaki che per bocca del suo campione in carica, Jonathan Rea, affida aiun’importanza fondamentale nella rimonta in classifica dopo le due vittorie a Imola che hanno ridotto il distacco a 43 punti. Per gli appassionati l’ingresso al paddock avrà un costo di 5 euro, mentre i residenti aAdriatico avranno ingresso gratuito. A ...

