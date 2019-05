TelevideoRai101 : Slitta Sbloccacantieri,in Senato domani - ANCEgiovaniMI : RT @AnceGenova: #Sbloccacantieri e Codice appalti: l’approvazione al Senato potrebbe slittare alla prossima settimana ?? - AnceGenova : #Sbloccacantieri e Codice appalti: l’approvazione al Senato potrebbe slittare alla prossima settimana ??… -

alle 15 dil'approdo indel decreto. Lo ha stabilito all'unanimità la Conferenza dei capigruppo per lasciare alle commissioni Lavori pubblici e Ambiente il tempo di ultimare l'esame del testo. Il via libera di Palazzo Madama arriverà in settimana, ha assicurato il capogruppo M5S Patuanelli. Vertice di maggioranza con il presidente Conte sugli emendamenti. Presenti il ministro Toninelli, il sottosegretario Mef Garavaglia,il sottosegretario Giorgetti e i presidenti delle Commissioni.(Di martedì 28 maggio 2019)