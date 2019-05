Nintendo Switch Online GRATIS con Twitch Prime | Come attivare l’abbonamento e disattivare

Sword Art Online : Fatal Bullet Complete Edition sarà disponibile in estate su Nintendo Switch : Bandai Namco ha annunciato oggi che Sword Art Online: Fatal Bullet Complete Edition sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dall'8 agosto in Giappone ed il giorno successivo anche sul territorio europeo. Come riporta Gematsu, questa Complete Edition (già disponibile su PS4, Xbox One e PC) conterrà i seguenti contenuti:Inoltre la versione Switch del gioco supporterà la modalità battle royale locale per 8 giocatori, sia in locale che tramite ...

Slender : The Arrival arriverà su Nintendo Switch : Slender: The Arrival arriverà su Nintendo Switch per cui se siete a caccia di horror per la console Nintendo dovrete attendere solo fino al 20 giugno.Come possiamo vedere anche nel trailer d'annuncio infatti, potremo mettere le mani su Slender: The Arrival a partire dal 20 giugno, data nella quale il gioco giù uscito nel 2015 per Wii U (tra le altre piattaforme) sarà disponibile anche per Switch, riporta Nintendoeverything.Riportiamo di seguito ...

Slender : The Arrival arriverà per Nintendo Switch : Slender: The Arrival arriverà per Nintendo Switch, per cui se siete a caccia di horror per la console Nintendo dovrete attendere solo fino al 20 giugno.Come possiamo vedere anche nel trailer d'annuncio infatti, potremo mettere le mani su Slender: The Arrival a partire dal 20 giugno, data nella quale il gioco giù uscito nel 2015 per Wii U sarà disponibile anche per Switch, riporta Nintendoeverything.Riportiamo di seguito la descrizione del gioco: ...

The Witcher 3 compare in diversi elenchi di titoli per Nintendo Switch - cosa significa? : Ritornano a circolare le voci che vorrebbero The Witcher 3 in arrivo anche per Nintendo Switch, e stando a quanto riporta Nintendolife sembra ci siano interessante possibilità che il gioco arrivi per la console ibrida Nintendo.Come possiamo vedere infatti, un utente di ResetEra noto come "Jim_Cacher" avrebbe trovato delle "prove fotografiche" della presenza di The Witcher 3: Game Of The Year Edition in diversi listini di giochi per Nintendo ...

Gli sviluppatori di Dying Light 2 : "potremmo avere una sorpresa per Nintendo Switch entro la fine dell'anno" : L'E3 2019 prenderà il via tra circa due settimane, il che significa che fan, sviluppatori e addetti ai lavori si stanno preparando per l'importante evento annuale. Quest'anno ci saranno molte presentazioni e anche se alcuni grandi nomi non prenderanno parte all'evento, come Sony, questo fornisce ad altre compagnie la possibilità di mettersi in luce ancora di più. Tra i protagonisti ci sarà Dying Light 2, l'attesissimo sequel del titolo del 2015 ...

Square Enix annuncia Star Ocean : First Departure R per PS4 e Nintendo Switch : Square Enix ha annunciato Star Ocean: First Departure R per PS4 e Nintendo Switch. Si tratta del remake di Star Ocean: First Departure, uscito nell'ormai lontano 2007 per PSP, che a sua volta era un rifacimento dell'originale Star Ocean apparso su SNES nell'ancora più lontano 1996.L'annuncio è arrivato dal profilo Twitter ufficiale di Square Enix dove, sfortunatamente, non sono stati menzionati prezzo e data di lancio. In compenso, la software ...

Slay the Spire : l'ispirato rogue-like deck-builder arriverà il prossimo mese su Nintendo Switch : Grazie alla segnalazione di Gematsu apprendiamo che l'ispirato rogue-like deck-builder Slay the Spire sarà lanciato tramite il Nintendo eShop il 6 giugno, come annunciato dallo sviluppatore MegaCrit.Il gioco che fonde card game e roguelike è stato lanciato per la prima volta per PC nel gennaio 2019 e ha visto la sua prima versione per console il 21 maggio con la pubblicazione della versione per PlayStation 4.Nella panoramica del gioco, tramite ...

DC Universe Online è in arrivo quest'estate su Nintendo Switch : Daybreak Game Company ha annunciato oggi che il suo DC Universe Online sarà disponibile anche su Nintendo Switch durante il periodo estivo.Come riporta Gemastu, il titolo è un MMO free-to-play dedicato agli eroi dell'universo DC che ha riscontrato un discreto successo su PC, PS3 ed Xbox 360, ed in seguito è sbarcato anche su PS4 ed Xbox One. Di seguito potete trovare le descrizione del titolo:"DC Universe Online è free-to-play! Unisciti a ...

Nintendo Switch : Mortal Kombat 11 è il primo gioco third party per un pubblico adulto a raggiungere la prima posizione della classifica dopo 14 anni : Le classifiche NPD che prendono in esame le vendite dei titoli di qualsiasi piattaforma in Nord America sono state pubblicate qualche giorno fa e sicuramente quello che balza all'occhio è la prima posizione di Mortal Kombat 11.Il picchiaduro di NetherRealms infatti è il gioco third-party fruibile da un pubblico maturo (M-rated per l'ESRB) per Nintendo Switch che ha raggiunto la prima posizione della classifica. L'ultimo titolo a registrare ...

Nintendo Switch : Mortal Kombat 11 è il primo gioco third party M-rated a raggiungere la prima posizione della classifica dopo 14 anni : Le classifiche NPD che prendono in esame le vendite dei titoli di qualsiasi piattaforma in Nord America sono state pubblicate qualche giorno fa e sicuramente quello che balza all'occhio è la prima posizione di Mortal Kombat 11.Il picchiaduro di NetherRealms infatti è il gioco third-party fruibile da un pubblico maturo (M-rated per l'ESRB) per Nintendo Switch che ha raggiunto la prima posizione della classifica. L'ultimo titolo a registrare ...

Il Tribunale Rivoluzionario di We. The Revolution è in arrivo anche su PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : Oggi, Klabater ha annunciato ufficialmente che We. The Revolution, il titolo indie basato sulla Rivoluzione Francese sviluppato da Polyslash, sarà lanciato per Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One il 25 giugno 2019. Inoltre, la versione di Nintendo Switch è già disponibile in pre-ordine.We. The Revolution è arrivato su PC il 21 marzo di quest'anno ed è diventato immediatamente un successo indie, raggiungendo la seconda posizione nell'elenco ...

TT Isle of Man disponibile per Nintendo Switch : Bigben e Kylotonn sono liete di annunciare che TT Isle of Man, gioco ufficiale del leggendario Tourist Trophy (TT) Isle of Man, è ora disponibile per Nintendo Switch. La release coinciderà con l’edizione 2019 della corsa, prevista per il 25 maggio. TT Isle of Man permette di vivere le reali sensazioni di una corsa tanto importante per la prima volta su Nintendo Switch. I contenuti e ...

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist : Link Evolution è in arrivo quest'estate in esclusiva per Nintendo Switch : Konami Digital Entertainment, B.V. ha annunciato oggi che Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution uscirà il 20 agosto. Il gioco, una esclusiva Nintendo Switch, permetterà ai Duellanti di affrontare oltre 20 anni di storie di Yu-Gi-Oh! della serie animata originale attraverso Yu-Gi-Oh! ARC-V e sfidare le nuove generazioni di Duellanti del mondo virtuale di Yu-Gi-Oh! VRAINS. Da oggi i Duellanti potranno prenotare le versioni retail e ...

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist : Link Evolution uscirà in esclusiva Nintendo Switch : Konami Digital Entertainment, B.V. ha annunciato oggi che Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution uscirà il 20 agosto. Il gioco, una esclusiva Nintendo Switch, permetterà ai Duellanti di affrontare oltre 20 anni di storie di Yu-Gi-Oh! della serie animata originale attraverso Yu-Gi-Oh! ARC-V e sfidare le nuove generazioni di Duellanti del mondo virtuale di Yu-Gi-Oh! VRAINS. Da oggi i Duellanti ...