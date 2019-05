Morgan | lo sfratto e la casa che rischia di non avere più | «Lì dentro c’è tutta la mia

vanityfair

(Di martedì 28 maggio 2019)e Asia Argentoe Asia Argentoe Asia Argentoe Asia Argentoe Asia Argentoe Asia Argentoe Asia Argentoe Asia Argentoe Asia Argentoe Asia Argentoe Asia Argentoe Asia Argentoe Asia ArgentoMarco Castaldi, in arte, nato nel 1972 a Milano, in quasi 30 anni di carriera ha conosciuto gli alti e i bassi. Mai facilmente inquadrabile, artista geniale, da membro prima dei Bluvertigo poi da solista, è sempre stato talentuoso quanto ingestibile. Sul palco come nel privato: due figlie avute da due diverse donne, una serie di relazioni turbolente alle spalle, un presente (almeno pubblicamente) da single. Il cantante – attualmente in giuria a The Voice of Italy – fa ora sapere che tra pochi giorni potrebbe nonpiù unain cui vivere. La sua, comprata con i guadagni dei primi concerti, è ...

