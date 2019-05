IL CASO PD Zingaretti riapre la partita | a metà | | resta un tabù da sfatare…

Orfini contro Zingaretti sul CASO Umbria : "Vicenda gestita male" : La vicenda di Catiuscia Marini lo ha coinvolto particolarmente perché Matteo Orfini è amico della governatrice umbra, che da sempre fa parte dell’area dem dei Giovani Turchi di cui lui è capo politico. E l’ex presidente del Pd non ha gradito la gestione di Nicola Zingaretti, “una vicenda gestita male dal vertice nazionale del Pd, fin dall’inizio” dice in un’intervista alla ...

Orfini contro Zingaretti sul CASO Marini in Umbria : "Vicenda gestita male" : La vicenda di Catiuscia Marini lo ha coinvolto particolarmente perché Matteo Orfini è amico della governatrice umbra, che da sempre fa parte dell’area dem dei Giovani Turchi di cui lui è capo politico. E l’ex presidente del Pd non ha gradito la gestione di Nicola Zingaretti, “una vicenda gestita male dal vertice nazionale del Pd, fin dall’inizio” dice in un’intervista alla ...

Il 'CASO Catiuscia' che avvelena il Pd e fa infuriare Zingaretti : "Arrabbiato e deluso". Ma anche determinato ad andare fino in fondo al caso Umbria e a farlo in tempi brevi. Nicola Zingaretti mette da parte la proverbiale "mitezza" e chiede coerenza alla presidente Catiuscia Marini che, dopo aver annunciato le dimissioni, ieri ha votato in Consiglio a favore della sua permanenza in sella alla Presidenza della Regione. La vicenda è quella dei concorsi in sanità, secondo la Procura di Perugia 'pilotati', ...

CASO Marini - Zingaretti : “Grave errore politico - sono deluso e arrabbiato”. Ma non annuncia provvedimenti : Un “grave errore politico”, ma per ora non ci sarà nessun provvedimento. Il segretario Pd Nicola Zingaretti, intervistato su Rai3 da Lucia Annunziata, ha condannato la decisione della presidente dell’Umbria Catiuscia Marini di votare contro le sue stesse dimissioni. Ma per il momento non ha dato disposizioni concrete perché si sblocchi la situazione: “Prima voglio parlarle”, ha detto. “sono un po’ deluso ...

La docente sospesa adesso diventa un CASO politico. Di Maio risponde a Salvini e Zingaretti invoca la libertà di pensiero : Roberto Chifari Di Maio e Salvini si pizzicano anche sul reintegro della docente sospesa. Il leghista: "Sarò a Palermo il 23 maggio per incontrare la docente", il pentastellato replica: "Sarebbe meglio reintegrarla subito adesso il reintegro della docente palermitana Rosa Maria Dell’Aria diventa un caso politico e divide il governo gialloverde. Matteo Salvini ne approfitta per chiedere il reintegro. "Giovedì prossimo sarò a Palermo a ...

Zingaretti : in CASO di crisi si voti : Non si può andare in questi quartieri solo se esplode la protesta,bisogna tornare nei luoghi dove la vita, senza politica e servizi,può provocare questi istinti".

Zingaretti : in CASO di crisi si voti : 18.04 "In caso di crisi tornare dagli elettori senza governi tecnici. Raccontando le responsabilità di chi il 4 marzo ha catturato la fiducia degli italiani". Così il segretario del Pd, Zingaretti. Ipotesi scissione? "Mi auguro di no, io lavoro per costruire una forza unitaria e unita che vada oltre il 20%". Sulle violenze alla famiglia rom: "Riapriremo la sezione Pd a Casal Bruciato. Non si può andare in questi quartieri solo se esplode la ...

Pd - Zingaretti 'Il CASO Siri pesa molto sul governo. Se ci sarà crisi - voto subito. Anche in estate' : Cronaca Appalti, indagati in Calabria il presidente Oliverio e il sindaco di Cosenza di ALESSIA CANDITO Sulle minacce contro la sindaca Raggi a Casal Bruciato , Zingaretti si schiera con la prima ...

Zingaretti prende tempo sul CASO Oliverio : Nicola Zingaretti non poteva non dare un segnale di fronte all’ennesima inchiesta che riguarda il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio. Certo, il leader del Pd sta bene attento a non lasciarsi trascinare dai toni giustizialisti immediatamente arrivati dagli esponenti del M5S, a partire da Luigi Di Maio. Anche perché i contorni della vicenda calabrese non sono ancora ben chiari. E il segretario è peraltro reduce, ...

Disfida sulla giustizia. Salvini : 'Non so se siano un CASO le azioni dei giudici verso la Lega'. Zingaretti : 'Vuole l'impunità' : Difende solo il suo partito imbarcando di tutto e non difende certo gli Italiani, più indebitati e isolati nel mondo. Ora vuole l'impunità quella classica dei potenti". Lo scrive su Facebook il ...

Disfida sulla giustizia. Salvini : "Non so se siano un CASO le azioni dei giudici verso la Lega". Zingaretti : "Vuole l'impunità" : "Neanche al peggior mafioso viene vietato di tornare a dormire a casa sua e coi suoi figli per un eventuale problema di luci e addobbi natalizi. Mi sembrano provvedimenti esagerati e non so se sia un caso che mentre il centrodestra, e soprattutto la Lega, vincono e convincono in Trentino e in Italia, ci siano iniziative giudiziarie di questo genere". Così Matteo Salvini a Pinzolo ha espresso solidarietà al sindaco Michele Cereghini ...

CASO Siri - Pd mozione di sfiducia al governo Conte. Zingaretti : bene sfiducia : Sono uniti solo dalle poltrone che occupano, ma non hanno nessuna idea sul futuro del Paese che ha bisogno di lavoro, investimenti, infrastrutture e, in maniera sempre più evidente, di una politica ...

CASO Umbria : l'ala garantista (soprattutto renziana) preoccupata dall'atteggiamento di Zingaretti : Il giorno dopo l'annuncio delle dimissioni di Catiuscia Marini da presidente della Regione Umbria, l'eco delle sue parole risuona ancora forte nel Pd e contribuisce ad ampliare una frattura mai risolta nel partito, tra l'ala più garantista e quella più sensibile alla questione morale. Un tema che periodicamente riemerge, talvolta anche con posizioni ambigue o contraddittorie, e che trova un suo contraltare in un rinnovamento della ...

CASO Umbria - Zingaretti : pm andate avanti : ANSA, - FIRENZE, 13 APR - "Non saremo mai coloro che metteranno una trave, ma neanche uno stecchino per intralciare la giustizia, sempre saremo dalla parte della ricerca della verità. Preservando le ...