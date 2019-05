Iggy Azalea e le foto private online | “Mi sento distrutta e violata”

ilgiornale

(Di martedì 28 maggio 2019) Sandra Rondini La cantante ha chiuso tutti i suoi social dopo che sono state diffuse sul web delle suein Senza veli realizzare nel 2016 per "GQ" a cui però aveva chiesto di distruggerle. Invece un anonimo ieri le ha messescatenando commenti volgari e imbarazzando la rapper Ieri sono finitediversediscattate nel 2016 sul set di “GQ”, scatti scartati dalla stessa cantante che non voleva comparire in Senza veli, invece pare che quegli scatti non siano mai stati distrutti, come da lei chiesto, finendo con l’essere diffusi anonimamente ieri. Dopo aver ricevuto migliaia di commenti volgari,ha deciso di disattivare tutti i suoi profili social, non prima di aver pubblicato un comunicato e aver già allertato il suo team legale.“Recentemente alcuni outtake del mio serviziografico del 2016 per GQ Magazine sono stati divulgati. Un sacco di ...

Vanity08335628 : Sono uscite fuori delle foto di Iggy Azalea NON autorizzate di un vecchio servizio di GQ. Chiunque pensi ancora nel… - Fr4ncyTUrry : Iggy Azalea, finiscono on line alcune foto private e lei cancella tutti i profili social: “Mi sento violata, sono i… - GodneyBitch_ : Spero davvero di non dover trovare commenti contro Iggy Azalea perché mi sono rotto il cazzo di queste mentalità medievali -