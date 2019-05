Calcioscommesse in Spagna | anche un ex Real tra gli arrestati

Calcioscommesse - arrestati giocatori e dirigenti in Spagna : Un nuovo scandalo Calcioscommesse si abbatte sulla Spagna. Secondo il quotidiano "El Periodico", la polizia ha proceduto a diversi arresti di calciatori in attività e non nell'ambito di un'indagine su una serie di partite truccate relative alle stagioni 16-17 e 17-18. Tra i fermati l'ex Real Madrid Raul Bravo

Bufera Calcioscommesse in Spagna : l’ex Real Madrid Raul Bravo era la mente del “sistema” : Ricordate Raul Bravo? Sarebbe la mente di un sistema di calcioscommesse ben radicato in Spagna: tutti i dettagli Il calcioscommesse colpisce anche la Spagna. Nell’ambito dell’operazione ‘Oikos’, la polizia oggi ha proceduto all’arresto di diversi esponenti del calcio, tra giocatori, ex e dirigenti. L’accusa è quella di appartenere a un’organizzazione criminale, corruzione e riciclaggio di denaro, ...