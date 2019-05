Ambiente | rischio estinzione per la trota mediterranea | al via un progetto UE per salvarla

Energia rinnovabile - crescita in calo dopo 12 anni. Rallentano anche investimenti - LegAmbiente : “A rischio obiettivi 2030” : Per la prima volta dopo 12 anni nel 2018 in Italia è calata la crescita di Energia pulita, prodotta da solare, eolico, bioenergie, e procedono a passo lento anche gli investimenti nel settore. Tutto ciò mette a rischio gli obiettivi al 2030 per il nostro Paese che, paradossalmente, si conferma tra le nazioni con le maggiori opportunità sul fronte delle rinnovabili grazie a risorse fossil-free diffuse e differenti da nord a sud. Oggi sono circa ...

Ambiente - rischio idrogeologico : dal ministero 10 milioni alla Liguria : Ci sono anche tre milioni per lo scolmatore del Bisagna tra i 10 che il ministero dell’Ambiente ha destinato alla Liguria per cinque interventi di protezione civile per mitigare il rischio idrogeologico. I fondi arrivano dal piano stralcio per il 2019 del piano nazionale del ministero dell’Ambiente. Gli interventi, indicati Commissario straordinario Giovanni Toti sono: impianto idrovoro Canal Grande nel Comune di Ameglia, 6 milioni; ...

Ambiente : 1154 beni culturali a rischio frana in Campania : La Campania e’ al quarto posto in Italia – dopo Toscana, Marche ed Emilia Romagna – per il numero di beni a rischio che si trovano in aree a pericolosita’ elevata o molto elevata di frane. Secondo i dati Ispra, riportati da LegAmbiente nel dossier ‘Ilclima e’ gia’ cambiato: la Campania alla sfida per l’Europa’, su 8.889 beni culturali presenti in regione sono 1.154 i beni a rischio ...

Ambiente : Fare Ambiente - con Direttiva plastica a rischio chiusura 30 aziende - 2 - : Per il sottosegretario all'Ambiente Vannia Gava "dobbiamo trovare una soluzione affinché possa essere garantire il diritto all'Ambiente e all'economia. Non si possono bloccare le imprese della ...

FareAmbiente : Con direttiva Ue su palstica a rischio 3000 lavoratori : Roma, 17 apr., askanews, - Con l'entrata in vigore della direttiva UE sulla plastica monouso rischiano la chiusura trenta aziende italiane della filiera della plastica che danno impiego ...