Alessandro Casillo Video | da Amici al gol contro i Campioni | Partita del cuore 2019

Alessandro Casillo incontra i fan e presenta l’album XVII - tutti gli appuntamenti da Milano a Roma : Alessandro Casillo incontra i fan e presenta il nuovo album di inediti dal titolo XVII. Rilasciato a metà maggio, nei prossimi giorni Alessandro Casillo lo presenterà ai fan attraverso alcuni eventi firmacopie. Le date dell'instore tour promozionale a supporto della nuova musica del cantante sono state appena comunicate. Si parte il 26 maggio da Milano per proseguire verso Nola il 28 maggio e Salerno il 29 maggio. Il 30 maggio Alessandro ...

Alessandro Casillo dopo Amici : cosa gli è successo ora? News importanti : Alessandro Casillo News dopo Amici 18: cos’è successo davvero all’ex concorrente, idolo di Io Canto? Aveva fatto preoccupare tutti poco prima del Serale di Amici 2019. Alessandro Casillo sta bene, non ha nessuna intenzione di tornare indietro e ha lavorato molto per rendere non semplicemente credibile (ma bello davvero) il suo nuovo album. Casillo aveva […] L'articolo Alessandro Casillo dopo Amici: cosa gli è successo ora? News ...

Amici - Alessandro Casillo che fine ha fatto? Il ritorno sul palco con lo Slimefest 2019 : Quale modo migliore di dare il benvenuto all'estate ormai alle porte se non con una grande festa all'insegna della musica? Il 15 giugno torna lo Slimefest, manifestazione organizzata da Nickelodeon ...

Alessandro Casillo e Biondo allo SlimeFest con Einar e Briga : tutti gli ospiti : Sono stati annunciati gli ospiti della nuova edizione dello SlimeFest, in programma sabato 15 giugno 2019. Sul palco dell'evento condotto quest'anno da Federica Carta si alterneranno alcuni dei nuovi talenti più apprezzati dai giovanissimi. Ci sarà Alessandro Casillo, che ha abbandonato Amici di Maria De Filippi prima di conoscere l'esito del suo percorso verso il serale. Dallo stesso talent show ci saranno Biondo, Emma Muscat ed Einar, ...

Alessandro Casillo ad Amici 2019 : età - vita privata e carriera - chi é : Alessandro Casillo ad Amici 2019: età, vita privata e carriera, chi é Chi è Alessandro Casillo di Amici 2019 Il 17 Novembre è andata in onda la prima puntata del pomeridiano di Amici, condotto da Maria De Filippi su canale 5. Dopo le selezioni, trasmesse su Real Time, è arrivato il momento -per i concorrenti che hanno superato i 3 step- di competere per ottenere il banco della scuola. Tra cantanti e ballerini, i ragazzi arrivati alla prima ...

Alessandro Casillo ad Amici 2019 : età - vita privata e carriera - chi é : Alessandro Casillo ad Amici 2019: età, vita privata e carriera, chi é Chi è Alessandro Casillo di Amici 2019 Il 17 Novembre è andata in onda la prima puntata del pomeridiano di Amici, condotto da Maria De Filippi su canale 5. Dopo le selezioni, trasmesse su Real Time, è arrivato il momento -per i concorrenti che hanno superato i 3 step- di competere per ottenere il banco della scuola. Tra cantanti e ballerini, i ragazzi arrivati alla prima ...

Amici - Giordana Angi demolita da Jefeo : 'Cos'ha fatto quando è uscito Alessandro Casillo' : Svelati gli altarini ad Amici . L'Amicizia tra Giordana Angi e Alessandro Casillo è stata uno dei rapporti più chiacchierai di quest'edizione del talent di Maria De Filippi . quando il cantante è però ...

Amici - Giordana Angi demolita da Jefeo : "Cos'ha fatto quando è uscito Alessandro Casillo" : Svelati gli altarini ad Amici. L'Amicizia tra Giordana Angi e Alessandro Casillo è stata uno dei rapporti più chiacchierai di quest'edizione del talent di Maria De Filippi. quando il cantante è però uscito dalla scuola in modo decisamente turbolento (ha fatto perdere le sue tracce e ha confessato l'

Amici 18 : Jefeo accusa Giordana di aver abbandonato Alessandro Casillo : A poche ore di distanza dalla seconda e attesa puntata del serale di "Amici di Maria De Filippi", sono emerse in rete alcune indiscrezioni sui rapporti di Amicizia (più o meno veritieri) che si sarebbero instaurati fra i concorrenti. In particolare Jefeo, cantante della Squadra Blu, si sarebbe scagliato pesantemente contro l'avversaria dei Bianchi, Giordana Angi, accusandola di fingere di provare dell'affetto verso i colleghi. Jefeo Vs Giordana ...

Amici - Jefeo accusa Giordana di aver tradito Alessandro Casillo : Sono trapelate le scottanti indiscrezioni secondo cui il cantante di Amici, Jefeo, ha cominciato a tirare fuori gli artigli, difendendosi in merito a quanto sostenuto sul suo conto da Giordana Angi, ...

Alessandro Casillo abbandonato dai concorrenti di Amici? La verità dei Blu : Amici 18, cos’è successo ad Alessandro Casillo? Jefeo lancia una bomba Volano stracci ad Amici 2019! Tra Bianchi e Blu continuano a esserci dei duri attacchi reciproci. Questa volta Jefeo si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa: secondo lui Giordana Angi non è così coerente come dice di essere perché, in passato, ha dato […] L'articolo Alessandro Casillo abbandonato dai concorrenti di Amici? La verità dei Blu proviene da ...

Alessandro Casillo ad Amici 2019 : età - vita privata e carriera - chi é : Alessandro Casillo ad Amici 2019: età, vita privata e carriera, chi é Chi è Alessandro Casillo di Amici 2019 Il 17 Novembre è andata in onda la prima puntata del pomeridiano di Amici, condotto da Maria De Filippi su canale 5. Dopo le selezioni, trasmesse su Real Time, è arrivato il momento -per i concorrenti che hanno superato i 3 step- di competere per ottenere il banco della scuola. Tra cantanti e ballerini, i ragazzi arrivati alla prima ...

Alessandro Casillo ad Amici 2019 : età - vita privata e carriera - chi é : Alessandro Casillo ad Amici 2019: età, vita privata e carriera, chi é Chi è Alessandro Casillo di Amici 2019 Il 17 Novembre è andata in onda la prima puntata del pomeridiano di Amici, condotto da Maria De Filippi su canale 5. Dopo le selezioni, trasmesse su Real Time, è arrivato il momento -per i concorrenti che hanno superato i 3 step- di competere per ottenere il banco della scuola. Tra cantanti e ballerini, i ragazzi arrivati alla prima ...

Alessandro Casillo ad Amici 2019 : età - vita privata e carriera - chi é : Alessandro Casillo ad Amici 2019: età, vita privata e carriera, chi é Chi è Alessandro Casillo di Amici 2019 Il 17 Novembre è andata in onda la prima puntata del pomeridiano di Amici, condotto da Maria De Filippi su canale 5. Dopo le selezioni, trasmesse su Real Time, è arrivato il momento -per i concorrenti che hanno superato i 3 step- di competere per ottenere il banco della scuola. Tra cantanti e ballerini, i ragazzi arrivati alla prima ...