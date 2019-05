Uscita forzata Mac | come chiudere le app o spegnere il sistema operativo

termometropolitico

(Di lunedì 27 maggio 2019)Mac:le app oilÈ capitato a tutti, almeno una volta nella vita che il proprio computer si inceppi e non dia, apparentemente, segni di vita. Capita, numerose volte, anche con le applicazioni, la cui chiusura sembra impossibile, ed è, pertanto, necessaria una chiusura. In questo articolo ci concentreremo su Mac e sulla procedura da seguire perle applicazioni fino ad arrivare, addirittura, ail. Ecco tutti i particolari e il processo spiegato passo dopo passo.Mac: la procedura per la chiusura Le indicazioni arrivano direttamente da Apple. L’azienda di Cupertino ci dice chiaramente che, se una applicazione non si chiude, è possibile utilizzare la chiusura. La procedura da seguire in caso di, è molto semplice ed è simile a quella di ...

gianmy : @mauriziosia Il suo valore si vedrà però solamente quando sarà il maggior responsabile dell'andamento economico del… - _Donutsaurus : @amykrania @Berri_DMG @_Mdk7_ Questa roba succede perché se decidi che devi chiudere entro tot episodi, prendi, scr… -