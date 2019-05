Salvini sottrae quasi due milioni di voti a Di Maio | l' analisi delle europee di Ixè

huffingtonpost

(Di lunedì 27 maggio 2019)un elettore su quattro, tra quelli che hanno votato Lega alle, alle politiche del 2018 aveva espresso il suo consenso nei confronti del Movimento 5 stelle. È il dato più rilevante che emerge dall’dei flussi di voto fatta da Ixè per Huffpost all’indomanielezioni.La Lega, grande vincitore di questa tornata elettorale, ha ottenuto il 34%, che equivale a 9.144di. Tra chi ha scelto essere rappresentato dal Carroccio al Parlamento europeo per i prossimi cinque anni,duedi persone - 1.847per l’esattezza - poco più di un anno fa avevano votato a favore del Movimento 5 stelle. La Lega ha rosicchiatoanche da Forza Italia: sono 832mila gli elettori migrati dal partito di Berlusconi a quello diun milione gli astenuti che sono tornati alle urne per segnare ...

