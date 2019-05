Salvini | le sette vittorie e il richiamo della foresta

huffingtonpost

(Di lunedì 27 maggio 2019) Quando oggi saranno ufficiali i risultati del Piemonte saremo di fronte alla settima vittoria consecutiva del centro-destra nelle elezioni regionali (Friuli, Trentino, Abruzzo, Molise, Basilicata e Sardegna), cioè un record di cui non vi è traccia negli anni precedenti per nessuna parte politica.Quindi, se vogliamo passare dalla chiacchiere ai fatti, occorre partire da questo dato per guardare oltre il voto delle europee.è oggi il soggetto più fortepolitica italiana e tra i più forti d’Europa, talmente forte da potersi permettere di tenere il piede in due scarpe, una buona per le amministrazioni locali e l’altra buona per la dimensione nazionale.Però è anche evidente la complessità di fronte alla quale si trova nel rapporto con il M5S, difficoltà che non sarà certo agevolata dai risultati ...

