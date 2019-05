Radio Radio | Di Giovambattista | “Acceso diverbio ADL-Ancelotti | quasi alle mani! Ci sono

forzazzurri

(Di lunedì 27 maggio 2019) AccesoADL-! In diretta a ‘Un Calcio Alla’ suCRC è intervenuto Ilario Di, direttore dell’emittente romana. Ecco quanto ha dichiarato: “Ho riferito di unmolto acceso tra ADL e, il 24 maggio. Due persone hanno assistito a questoche non è avvenuto a casa di. C’è stato un alterco dovevenivanomani.sarebbe stufo di un paio di metodi un po’ troppo spicci da parte di De Laurentiis. C’erano dei testimoni. – Il direttore aggiunge – A me cosa può interessare di questo? Nulla. Abbiamo grande rispetto di Napoli qui a. Non ho detto nulla di grave, ho solo riportato che non è tutto oro quel che brilla.comincia ad avere qualche perplessità su ADL. Lui è venuto a Napoli per vincere davvero e ADL ...

RadioItalia : .@MetaErmal è nel mood giusto per Radio Italia Live - Il concerto! ?? #rilive - beppe_grillo : Oggi Radio Maria e Canti Gregoriani - welikeduel : Questa sera puntata speciale di #propagandalive per commentare i risultati elettorali. In studio con noi Enrico Me… -