Inter | Spalletti | “Io ai saluti? Imparare dal comportamento di Agnelli”

Luciano Spalletti “rassegnato” sul futuro della panchina dell’Inter : Luciano Spalletti ha parlato del suo futuro e del possibile arrivo di Conte sulla panchina dell’Inter nella prossima annata “Io via? Non lo so, ma a questo punto se va a finire in modo diverso mi sorprenderei: non siamo mica su scherzi a parte…“. Luciano Spalletti risponde così a una domanda sul suo futuro dopo avere portato l’Inter in Champions League. Il tecnico nerazzurro, ai microfoni di Sky dopo la ...

Formazioni ufficiali Inter – Empoli : le scelte di Spalletti e Andreazzoli : Formazioni ufficiali Inter – Empoli: le scelte di Spalletti e Andreazzoli Formazioni ufficiali Inter – Empoli| Tutto pronto per le ultime sei partite di questa 38a giornata di Serie A. I verdetti più importanti si decideranno in questi 90 minuti. A San Siro scenderanno in campo Inter ed Empoli, la prima per la Champions e la seconda per la salvezza. Senza troppi indugi andiamo a spulciare quelle che sono le scelte di formazione ...

Inter-Empoli - Spalletti carico : “sappiamo come si vincono queste gare - Icardi e Lautaro possono mettere il sigillo” : L’allenatore dell’Inter ha parlato alla vigilia del match con l’Empoli, che mette in palio l’accesso alla prossima edizione della Champions League “A San Siro siamo attesi da una partita decisiva. Ci possono essere delle tensioni e le partite si possono anche sbagliare ma ci sono tante gare in cui abbiamo fatto bene. Abbiamo la prospettiva e lo scopo di portare l’Inter in Champions per la seconda volta ...

Inter - Spalletti : “De Vrij e Politano recuperati. Chi merita di restare all’Inter? Molti…” : Con una vittoria, il passaggio in Champions è assicurato. In caso contrario, c’è il forte rischio di non rientrare tra le prime quattro. Inter impegnata domani in casa contro un Empoli alla ricerca di punti per la permanenza. Alla vigilia del match, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei nerazzurri Luciano Spalletti. “E’ una partita decisiva. C’e’ un carico emotivo importante ma ci siamo abituati. La ...

Inter - l'incubo di Spalletti si chiama Caputo : maledizione Champions - confronto impietoso : L' Inter si ritrova all' ultimo turno con l' obbligo di vincere per andare in Champions (proprio come un anno fa) e Luciano Spalletti è costretto a dare tutto - contro il suo storico braccio destro, Aurelio Andreazzoli, che con l' Empoli cercherà di conquistare la salvezza a San Siro - per regalare

Inter - la sindrome-Meazza : la squadra di Spalletti è malata - la Champions è a rischio : Domenica l' Inter dovrà giocare contro se stessa, prima che contro l' Empoli. Nonostante quest' ultima sia una delle squadre più in forma del campionato (tre vittorie consecutive), la truppa di Spalletti dovrà prima fare i conti con il contesto avverso che lei stessa ha creato. L' impressione è che

Inter - Sky : 'Spalletti non ci sta - duro discorso alla squadra prima dell'allenamento' : La brutta sconfitta subita contro il Napoli allo stadio San Paolo nel posticipo della trentasettesima giornata di Serie A sembra aver minato non poco le certezze in casa Inter. I nerazzurri hanno perso il terzo posto, superati dall'Atalanta, salita a 68 punti, scivolando in quarta posizione, restando a quota 66 e con un solo punto di vantaggio sul Milan quinto. La squadra di Luciano Spalletti, dunque, si giocherà tutto nell'ultima giornata, in ...

Inter – Bonolis dalla parte di Spalletti : “Antonio Conte? Ecco quale è la soluzione” : Paolo Bonolis, l’ultima sfida della stagione della sua Inter ed il futuro allenatore nerazzurro: il parere del noto conduttore italiano “Inter-Empoli è una partitaccia, con una squadra che giocherà per la Champions e un’altra per non retrocedere. Teoricamente l’Inter è favorita e dovrebbe farcela“. Lo ha detto il conduttore e tifosissimo dell’Inter, Paolo Bonolis, sulla sfida dell’ultima giornata ...

Tifosi Interisti in rivolta. È boom di #SpallettiOut : Dopo la sconfitta vergognosa di ieri contro il Napoli, come la definiste Sconcerti, il popolo nerazzuro è in rivolta. Sui social i Tifosi contro Spalletti al grido di “Spalletti vattene” È lui per i Tifosi il principale responsabile del disastro Inter, “se c’e’ ancora una società esoneratelo subito” si legge in rete. Spunta l’hashtag #SpallettiOut con numerosi tweet che richiedono a gran voce la ...

Video/ Napoli Inter - 4-1 - : highlights e gol - Ancelotti travolge Spalletti - Serie A - : Video Napoli Inter, 4-1,: highlights e gol del grande posticipo della 37giornata, Ancelotti travolge Spalletti al San Paolo, Serie A,.

Inter - Champions a rischio! Spalletti sottolinea : “contro l’Empoli è una finale - vietato sbagliare serve personalità” : Dopo aver incassato 4 gol dal Napoli, Luciano Spalletti volge lo sguardo alla sfida contro l’Empoli: una vera e propria finale per l’Inter che si gioca l’ultimo match point per entrare in Champions League Dopo il pareggio con l’Udinese, l’Inter incassa una sonora sconfitta contro il Napoli e rimanda nuovamente il discorso Champions alla prossima gara. I nerazzurri si ritrovano quarti, a pari punti con ...

Napoli-Inter - Spalletti : “Abbiamo perso male - ma siamo padroni del nostro destino” : Le dichiarazioni dell’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa 4-1 contro il Napoli: “Mi ci sono già trovato in questa situazione, dobbiamo mantenere la lucidità. La squadra oggi ha fatto una brutta partita ma ha ancora nelle mani il suo destino. Ora dobbiamo vincere una partita difficile perché l’Empoli verrà a giocarsela, come il Milan dovrà andare a ...

Napoli-Inter - le formazioni ufficiali di Ancelotti e Spalletti : Tra poco meno di un’ora scenderanno in campo Napoli ed Inter allo Stadio San Paolo di Napoli. Diramate le formazioni ufficiali: Napoli-Inter formazioni ufficiali: NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Zielinski, Fabian; Mertens, Milik. All. Ancelotti INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Gagliardini; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro.All. ...

Spalletti : Inter a Napoli per il massimo - Ancelotti un grande : Spalletti: Inter a Napoli per il massimo. Si cerca di affrontare tutte le partite per portare a casa il massimo, mancano le ultime due gare.