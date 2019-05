Il McDonald’s più piccolo al mondo non è un ristorante

wired

(Di lunedì 27 maggio 2019) C’è l’insegna diventata un simbolo su scala globale, l’area del McDrive e i tavoli all’esterno che replicano alla perfezione il modello dei ristoranti di. Solo che non ci sono hamburger e patatine in vendita, perché McHive è il punto vendita piùal. Realizzato dall’agenzia di pubblicità svedese Nord Ddb, deve la sua natura a chi lo abita: le api. Molti ristoranti svedesi hanno i tetti popolati da api, e così il team di pubblicitari guidato dallo scenografo e designer Nicklas Nilsson ha pensato di creare un alveare funzionante per ospitarle, rivestito con la tipica facciata esterna dei punti vendita del marchio statunitense. McHive (credit Nord DDB) Acquistato per 10mila dollari a un’asta benefica durante la Giornata mondiale delle api (che si celebra il 20 maggio), il progetto McHive è iniziato con une si è allargato in pochi giorni ad altri ...

