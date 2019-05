Gazzetta | “Ancelotti spazientito con Insigne | gesto arrogante contro Luperto”

ilnapolista

(Di lunedì 27 maggio 2019) Se è vero che Ancelotti ha utilizzato le ultime partite per chiarire le idee su chi saranno i calciatori da cui ripartire la prossima stagione Lorenzoha sicuramente rimediato una bocciatura. Dopo l’evidente frattura con l’Arsenal e la doverosa quanto ipocrita ricucitura (apparente)il Bologna,torna a spazientire Ancelotti. Non solo una prestazione impalpabile e negativa, ma come sottolinea ladello Sport, Lorenzo si è reso protagonista di uno spiacevole episodio con Luperto. Quell’atteggiamento superficiale evidenziato fino a quando è rimasto in campo, hapersino l’allenatore che, ha dimostrato con ampi gesti la sua insofferenza dinanzi all’impalpabilità dell’attaccante. E, poi, quella strigliata al giovane Luperto dopo il gol di Dzemaili. Unverso chi in quel momento, avrebbe avuto bisogno soltanto di essere ...

