Firenze - tassista pestato da un brasiliano finisce in ospedale : Federico Garau Ancora ignote le cause che hanno portato alla violenza. Rintracciato dagli agenti della questura, il sudamericano è stato denunciato per lesioni aggravate Ancora violenza per le strade di Firenze, dove nella tarda serata di ieri un tassista di 51 anni è stato aggredito da un sudamericano in compagnia di alcuni connazionali. Secondo quanto ricostruito fino ad ora dagli inquirenti, il fatto si è verificato in pieno ...

Firenze - incendiava auto in sosta per strada : preso il piromane seriale - un 38enne tassista : Il trentottenne fiorentino, di professione tassista, è stato arrestato nelle scorse ore dai carabinieri del capoluogo toscano su ordine del Gip del Tribunale di Firenze . È accusato di tre episodi durante i quali avrebbe incendiato ben sette auto regolarmente parcheggiate in strada nel comune di Fiesole.

Chiede di essere portato da Roma a Firenze - tassista si rifiuta - cliente gli spara : sparatoria in via Zenodossio al Casilino (Roma) dove un cittadino cinese di 34 anni ha sparato un colpo di pistola ad un tassitsa che si era rifiutato di portarlo a Firenze. Il ferito è stato ricoverato in a Villa Irma: le sue condizioni non destano preoccupazioni. La vittima è stata ferita di striscio all’addome. Lo straniero, con precedenti per droga, è stato arrestato dalla polizia. Tutto ha inizio intorno alle 19, quando al centralino ...

"Mi porti a Firenze?" - tassista rifiuta e lui gli spara : Ha chiesto a un tassista di essere portato a Firenze e al suo rifiuto gli ha sparato a una mano. Il cinese, 40 anni, è stato arrestato poco dopo dalla polizia per tentato omicidio, detenzione di armi ...