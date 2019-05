Non sono stata io! La mamma del piccolo Leonardo si difende: (Di lunedì 27 maggio 2019) Gaia Russo, la mamma di Leonardo, il bimbo di 2 anni ucciso di botte nella sua casa di Novara, si è difesa nel corso dell'udienza di convalida del fermo davanti al Gip Raffaella Zappatini affermando di non essere stata lei a uccidere il piccolo. Nessuna parola dal compagno Nicolas Musi, anche lui accusato dell'omicidio del bambino. La donna sostenuto la sua innocenza, senza fare esplicite accuse nei confronti del compagno, ma di fatto scaricando su di lui la responsabilità del delitto, dal momento che nell'abitazione col bambino c'erano solo loro due. Ha invece continuato a tenere la linea del silenzio da parte sua Musi, 23 anni, che resta nel carcere di Novara.



