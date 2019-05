Annuncio di Fable 4 all’E3 2019 | un favoloso indizio da Microsoft oggi 27 maggio

optimaitalia

(Di lunedì 27 maggio 2019) Sono anni che il popolo geek chiede a gran voce4 alla porta di "mamma". Dopo il fallimento di Lionhead Studios e la conseguente cancellazione dello spin-offLegends per Xbox One, un po' tutti avevano perso le speranze per un trionfale ritorno della saga fantasy nell'attuale generazione del gaming - o, eventualmente, nella prossima. Eppure i rumor su un possibile quarto capitolo stanno facendo il giro del web ormai da diversi mesi, con i ragazzi di Playground Games - già noti per Forza Horizon - dati allo sviluppo dagli esperti. Ancora, c'è chi crede che il franchise possa ora essere nelle mani di uno dei talentuosi studi acquisiti di recente dal colosso di Redmond.Quel che è certo è che4 sia una produzione poligonale altamente desiderata. Soprattutto ora che l'E3di Los Angeles è sempre più vicino - già letti i tanti e golosi leak sulla conferenza ...

