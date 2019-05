Si credevano invisibili grazie al voodoo | arrestati 13 nigeriani

tgcom24.mediaset

(Di domenica 26 maggio 2019) La polizia ha arrestato il capo e i corrieri di un'organizzazione criminale che operava in tutto il nord-est Italia, sequestrati più di 300 chili di marijuana

