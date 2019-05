Oroscopo Scorpione | giugno | rinascita sentimentale | recupero per il fisico

Blastingnews

(Di domenica 26 maggio 2019)è alle porte. Scopriamo le previsioni astrologiche che riguardano il lavoro e l'amore per tutti i nati sotto il segno dello. Di seguito le stelle per il periodo compreso tra il 1° e il 302019 Lonel mese di maggio ha vissuto dei momenti importanti a livello, anche se non sono mancate le problematiche soprattutto nella parte centrale del periodo. Anche a livello familiare sono stati vissuti momenti di tensione, non sono mancate discussioni importanti. In campo professionale qualcuno ha avuto l'opportunità di fare dei grandi passi e i progetti sono stati portati avanti, riscontrando dei buoni successi. Ilnon è stato al top, ci sono stati anche alcuni momenti di tensione. Nel mese di, a livelloci sarà una. Vivrete in modo più passionale l'inizio dell'estate, ma anche i mesi successivi. ...

Scorpione_astro : 26/mag/2019: Lavoro & Creatività => Per saperne di più: - Scorpione_astro : 26/mag/2019: Salute, Amore & Denaro => Per saperne di più: - Scorpione_astro : 26/mag/2019: Numeri fortunati => Per saperne di più: -