Motocross | GP Francia 2019 | a che ora gareggia Tony Cairoli? Orari | programma e streaming

oasport

(Di domenica 26 maggio 2019) Neanche il tempo di respirare che è subito tempo di GP diper quanto riguarda il Mondialedi. Sul tracciato francese, in MXGP,cercherà di rispondere al suo rivale, lo sloveno Tim Gajser, per allungare nella graduatoria generale. Non sarà facile. Il centauro della Honda è in splendida forma e la vittoria nella Qualifying Race, con unsolo 14° per via di una caduta, non rende semplici le cose al nostro portacolori. Si prospetta, quindi, una domenica molto interessante sul tracciato di Saint-Jean d’Angely.scenderà in pista alle ore 14.05 per gara-1 e alle ore 17.00 per gara-2. Di seguito il calendario completo, ildettagliato e tutti glidel GP, tappa del MondialeMXGP: quando gareggerà? Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport, in direttasu Eurosport ...

AndreaEttori : RT @corsedimoto: VIDEO - MXGP FRANCIA: La sintesi TV della qualifica Tony Cairoli cade, Tim Gajser conquista la pole. Domenica gare alle 14… - corsedimoto : VIDEO - MXGP FRANCIA: La sintesi TV della qualifica Tony Cairoli cade, Tim Gajser conquista la pole. Domenica gare… - fmimolise : MX 2019. Gajser e Prado si aggiudicano le qualifiche in Francia: Gajser taglia per primo il traguardo nelle qualifi… -