Meteo Ravenna | allerta “gialla” per criticità idraulica

Dalle 12 di oggi, lunedì 6 maggio, alla mezzanotte di domani, martedì 7 maggio è attiva nel territorio del comune di Ravenna un'allerta meteo per criticità idraulica, emessa dall'Agenzia regionale di Protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. Il codice della criticità è "giallo".