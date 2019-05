Lewis Hamilton F1 | GP Monaco 2019 | “Una vittoria ottenuta con lo spirito di Niki Lauda

Il 90° Montecarlo è di Lewis Hamilton - padrone e dominatore : E’ partito in pole ed ha ottenuto la vittoria numero 77, la terza nel Principato. Davanti a Max Verstappen in

F1 - Risultato GP Monaco 2019 : Lewis Hamilton vince con le unghie - Vettel 2° davanti a Bottas - out Leclerc : Nel nome di Niki Lauda! Un eroico Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Monaco 2019 di Formula Uno dopo una prestazione davvero solidissima. L’inglese centra la vittoria numero 77 della carriera e la terza tra le viuzze del Principato, con una prova nella quale ha stretto i denti fino all’ultimo metro con gomme completamente rovinate. L’inglese ha vissuto una gara complicata con Max Verstappen (Red Bull) sempre negli scarichi, ...

F1 - Risultato GP Monaco 2019 : Lewis Hamilton vince con le unghie - Vettel 2° davanti a Bottas - out Leclerc : Nel nome di Niki Lauda! Un eroico Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Monaco 2019 di Formula Uno dopo una prestazione davvero solidissima. L’inglese centra la sua vittoria numero 77 della carriera e la terza tra le viuzze del Principato, con una prova nella quale ha stretto i denti fino all’ultimo metro con gomme completamente rovinate. L’inglese ha vissuto una gara complicata con Max Verstappen (Red Bull) sempre negli ...

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Monaco di Formula 1 : Il pilota della Mercedes, partito dalla pole, è riuscito a resistere ai continui attacchi di Max Verstappen, retrocesso dalla seconda alla quarta posizione finale

Ordine d’arrivo F1 - Risultato e classifica GP Monaco 2019 : Lewis Hamilton vince davanti a Vettel e Bottas - Verstappen declassato in quarta piazza : Ordine d’arrivo GP Monaco F1 2019: Risultato E classifica 1 Lewis Hamilton (Mercedes) 2 Sebastian Vettel (Ferrari) 3 Valtteri Bottas (Mercedes) 4 Max Verstappen (Red Bull) 5 Pierre Gasly (Red Bull) 6 Carlos Sainz (McLaren) 7 Daniil Kvyat (Toro Rosso) 8 Alexander Albon (Toro Rosso) 9 Romain Grosjean (Haas) 10 Daniel Ricciardo (Renault) 11 Lando Norris (McLaren) 12 Kevin Magnussen (Haas) 13 Sergio Perez (Racing Point) 14 Nico Hulkenberg ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Monaco 2019 : “Niki Lauda sarà fiero di noi - gli dedico la pole position” : Lewis Hamilton ha conquistato la pole position nel GP Monaco 2019 e oggi scatterà davanti a tutti in occasione della sesta tappa del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes ha dominato le qualifiche precedendo il compagno di squadra Valtteri Bottas e oggi andrà a caccia del prestigioso successo nel Principato in modo da allungare ulteriormente in classifica generale, il suo obiettivo è quello di imporsi a Montecarlo per mettere ulteriormente in ...

VIDEO Lewis Hamilton in lacrime dopo la pole a Montecarlo : il pensiero del britannico a Niki Lauda : Ci sono pole position che non sono come tutte le altre, ci sono momenti in cui un risultato ha una valenza particolare. E’ il caso della p.1 di oggi di Lewis Hamilton a Montecarlo, sede del sesto round iridato del campionato di F1. In un contesto nel quale spesso si è fatta la storia, Lewis è riuscito a strappare con le unghie e con i denti il miglior tempo al compagno di team Valtteri Bottas, guadagnandosi la chance di partire davanti ...

Lewis Hamilton F1 - GP Monaco 2019 : “Una pole position speciale - fatta con il cuore” : Lewis Hamilton è sempre Lewis Hamilton. Nelle qualifiche del GP di Montecarlo, sesta prova del Mondiale 2019 di Formula Uno, il pilota britannico della Mercedes ha ottenuto una pole position molto difficile, per la forza del suo compagno di squadra Valtteri Bottas. Alle fine 86 millesimi di secondo hanno sorriso al campione del mondo in carica, che comunque quando è stato il momento di tirar fuori le unghie lo ha fatto, guidando al limite dal ...

F1 - Risultato Qualifiche GP Monaco 2019 : Lewis Hamilton la spunta nel derby Mercedes! Ferrari crisi nera - Vettel 4° - Leclerc 16° : Uno strepitoso Lewis Hamilton centra la pole position del Gran Premio di Monaco 2019 di Formula Uno, la numero 85 della sua carriera, ma appena la seconda tra i sali-scendi ed i guard-rail del Principato. L’inglese, che voleva dedicare un grande giro alla memoria di Niki Lauda, risponde nel migliore dei modi ai tempi eccezionali del suo compagno di scuderia Valtteri Bottas andandogli a strappare la partenza al palo all’ultimo respiro ...

Griglia di partenza F1 - Risultato Qualifiche GP Monaco 2019 : Lewis Hamilton in pole davanti a Bottas. Vettel 4° - Leclerc clamorosamente fuori nel Q1 : Il britannico Lewis Hamilton centra la seconda pole position della carriera tra le strade del Principato ed ipoteca il successo finale nel Gran Premio di Monaco 2019. La prima fila è interamente occupata dalla Mercedes con Valtteri Bottas in seconda piazza, mentre l’olandese Max Verstappen si è inserito in terza posizione con un ottima prestazione nel Q3. La migliore delle Ferrari è quella di Sebastian Vettel, quarto a causa di un errore ...

VIDEO Lewis Hamilton : “Il sogno di ogni pilota è correre a Montecarlo - una sorpresa il vantaggio sugli avversari” : “Il sogno di ogni pilota è correre a Montecarlo e avere a disposizione un pacchetto che ti permetta di esprimere tutte le tue potenzialità, il nostro sogno è fare qualcosa di straordinario: nemmeno noi ci aspettavamo un divario così grande nei confronti degli avversari. Guidare qui non è divertente ma estremamente intenso“. Parola di Lewis Hamilton nel giorno di riposo tra le prove libere e le qualifiche del GP Montecarlo 2019, sesta ...

Juventus - Cristiano Ronaldo ha incontrato Lewis Hamilton : Domani mattina la Juventus tornerà alla Continassa per iniziare a preparare l'ultimo match della stagione 2018/2019. I bianconeri, dopo la festa scudetto, hanno potuto godere di quattro giorni di riposo. Perciò i giocatori ne hanno approfittato per fare una mini vacanza. In particolare Cristiano Ronaldo ha scelto di andare a Montecarlo. CR7 ovviamente sta passando le ferie con la compagna Georgina e con il figlio Cristiano Jr. Quest'oggi il ...

Formula 1 - ospite d’eccezione per Lewis Hamilton a Montecarlo : nel box Mercedes spunta… Cristiano Ronaldo [FOTO] : L’attaccante della Juventus si è recato a Montecarlo per assistere alla giornata di libere, scattando una foto con Hamilton nel box Mercedes ospite d’onore nel box Mercedes in questa prima giornata di libere del Gp di Monaco, Lewis Hamilton infatti ha ricevuto la visita di Cristiano Ronaldo. L’attaccante della Juventus ha approfittato di questi giorni di riposo per recarsi a Montecarlo e godersi lo spettacolo, per poi far ...

F1 - Risultato FP1 GP Monaco 2019 : Lewis Hamilton precede di un soffio Verstappen e Bottas - le Ferrari inseguono : Lewis Hamilton (Mercedes) inizia con il piede giusto e domina la scena nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco 2019 di Formula Uno che, come da tradizione, si disputa nella giornata di giovedì e non nella canonica collocazione del venerdì. L’inglese, con una W10 come al solito eccezionale, ha preceduto di un soffio Max Verstappen e il compagno di scuderia Valtteri Bottas, mentre le due Ferrari si fermano in quarta e ...