4 studenti italiani arrestati dopo una rissa a Cadige Grave un ragazzo spagnolo Il

Scoppia la rissa selvaggia nelle strade della movida : arrestati 4 studenti italiani : Roberto Pellegrino Lo scontro a Cadice, un giovane spagnolo è in fin di vita. I ragazzi erano all'estero per un Erasmus Madrid Sono immagini violente e brutali che testimoniano in modo crudo come non doveva terminare una lunga serata di fiesta tra quattro studenti italiani partecipanti al programma Erasmus e altri ragazzi spagnoli, tutti tra i 22 e i 28 anni. L'alcol scorre a fiumi. Qualche bicchiere di troppo e Scoppia la solita ...

Spagna - rissa fuori da un locale a Cadice : ragazzo in coma per un calcio in testa. Arrestati 4 studenti italiani in Erasmus : Una rissa sul retro di una discoteca, all’alba, nella zona della movida di Cadice, estremo Nord-Ovest della Spagna. Una violenza registrata in un video con un calcio alla testa che ha portato un ragazzo gaditano in coma e in prognosi riservata. Per questo motivo la polizia della città spagnola ha arrestato quattro giovani italiani, studenti in Erasmus, presunti responsabili del pestaggio. I fatti sono avvenuti poco prima delle 7 fuori da ...

