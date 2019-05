VIDEO Charles Leclerc F1 | GP Monaco 2019 | “Domani sarà un giorno molto difficile”

VIDEO F1 - GP Monaco 2019 : Charles Leclerc eliminato in Q1! Il ferrarista è 16° : Nel corso della Q1 del GP di Monaco di F1 il pilota della Ferrari Charles Leclerc è stato clamorosamente eliminato, non rientrando tra i migliori 15 per prendere parte alla Q2. Gravissimo l’errore strategico della Rossa, che riteneva sufficiente il tempo del monegasco, beffato proprio nel GP di casa. L’ELIMINAZIONE DI Charles Leclerc NELLA Q1 DEL GP DI Monaco DI F1 2019 roberto.santangelo@oasport.it Clicca ...

VIDEO Charles Leclerc sotto investigazione : non ha rispettato la virtual safety car. Poi il giro veloce nelle FP3 GP Monaco : Charles Leclerc ha firmato il giro più veloce nel corso delle prove libere 3 del GP Monaco 2019, sesta tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha timbrato una tornata da urlo ed è così riuscito a precedere le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas: riuscirà a ripetersi anche nel corso delle qualifiche e a conquistare una pole position che avrebbe dell’incredibile? Il monegasco è però sotto investigazione perché non avrebbe ...

VIDEO Mattia Binotto : “Charles Leclerc diventerà un pilota competo - deve fare esperienza” : La stagione della Ferrari è incominciata molto male con prestazioni sottotono mentre la Mercedes ha conquistato cinque doppiette consecutive. Charles Leclerc ha debuttato al volante della Rossa, ha commesso un errore importante durante le qualifiche di Baku ed è stato sfortunato in Bahrein quando è stato abbandonato dalla vettura. Il team principal Mattia Binotto ha parlato di lui ai microfoni di Sky Sport: “Charles Leclerc deve fare ...

VIDEO Charles Leclerc guadagna su Hamilton a Monaco - in quali settori la Ferrari è più veloce? : Lewis Hamilton e Valtteri Bottas hanno dominato le prove libere del GP Monaco 2019, sesta tappa del Mondiale F1. Le Mercedes hanno giganteggiato lungo le stradine di Montecarlo e hanno inflitto dei distacchi importanti a Ferrari e Red Bull sia in simulazione qualifica che sul passo gare: le Frecce d’Argento sembrano essere indirizzate verso la sesta doppietta consecutiva in questa apertura di campionato e vogliono definitivamente tagliare ...

VIDEO Casco Charles Leclerc - la dedica al papà e a Jules Bianchi per il GP Monaco : Charles Leclerc utilizzerà un Casco speciale in occasione del GP Monaco 2019, sesta tappa del Mondiale F1. Il padrone di casa ha voluto ricordare il compianto papà Hervé e Jules Bianchi con una creazione pensata appositamente per il lungo weekend di Montecarlo, il pilota della Ferrari cercherà di essere grande protagonista lungo le stradine del Principato. Di seguito il VIDEO del nuovo Casco di Charles Leclerc con la dedica al papà e a Jules ...

VIDEO Charles Leclerc - giro on-board sulla Ferrari a Montecarlo : GP Monaco per il pilota di casa : Charles Leclerc ha incominciato il weekend riservato al GP Monaco 2019, sesta tappa del Mondiale F1. Si tratta del Gran Premio di casa per il pilota della Ferrari che è nato e cresciuto a Montecarlo, il giovane alfiere della Rossa è sceso in pista nella giornata di giovedì per i primi due turni di prove libere e la sua speranza è naturalmente quella di essere competitivo in vista della gara di domenica: il Cavallino Rampante ha sofferto in ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Spagna 2019 : “Era normale avere qualche problema con i nuovi pezzi - quindi tutto ok” : Charles Leclerc sorride a metà al termine delle prime due sessioni di prove libere del GP di Spagna 2019 di F1. Giornata molto difficile, infatti, in casa Ferrari con le Rosse che hanno faticato a ingranare sul circuito del Montmelò e hanno pagato dazio contro le Mercedes che al momento sembrano letteralmente inarrivabili. Le vetture con il Cavallino Rampante riusciranno a risalire in occasione di qualifiche e gara? Charles Leclerc ha concluso a ...

VIDEO Lewis Hamilton - GP Spagna 2019 : “La lotta per il titolo è aperta - anche Charles Leclerc è in lizza” : Lewis Hamilton si mostra sicuro di sé e molto concentrato alla vigilia del quinto weekend del Mondiale 2019 di Formula Uno. Il cinque volte iridato, secondo nella graduatoria generale ad un punto dal compagno di team Valtteri Bottas, è pronto a raccogliere la sfida, ritenendo che la differenza tra la Mercedes e la Ferrari, contrariamente a quello che hanno detto i risultati delle prime quattro gare, sia minima. Un equilibro che fa credere al ...

VIDEO Charles Leclerc - GP Spagna 2019 : “Siamo qui per vincere - la macchina è veloce e dobbiamo sfruttarla meglio” : Il monegasco Charles Leclerc sarà tra gli osservati speciali del prossimo GP di Spagna 2019, quinta prova del Mondiale di F1. Sul tracciato iberico l’alfiere della Ferrari, dopo l’errore in qualifica di gara che ha condizionato la sua corsa a Baku (quinto posto), ha voglia di esprimersi al 100% e punta al bersaglio grosso. vincere per ottenere un risultato che ancora gli manca e per dimostrare di essere già un riferimento per la ...

VIDEO Charles Leclerc - giro veloce nel GP Azerbaijan : il ferrarista strappa il punto di bonus : Charles Leclerc ha siglato il giro veloce in gara nel GP Azerbaijan 2019, quarta tappa del Mondiale F1. Il monegasco si è consolato col punto di bonus visto che non è riuscito ad andare oltre il quinto posto finale complice lo schianto in qualifica che lo ha costretto a rimontare sul tracciato di Baku. Il pilota della Ferrari ha acceso la miccia nella parte iniziale del pomeriggio, è balzato anche al comando del Gran Premio sfruttando le gomme ...

VIDEO Incidente Charles Leclerc GP Azerbaijan - le reazioni : tutta la rabbia del pilota Ferrari - John Elkann scuote la testa : Charles Leclerc ha rovinato le qualifiche del GP Azerbaijan andando a sbattere contro il muro all’ingresso di curva 8, un passaggio angusto del tracciato di Baku dove inizia il tratto attorno al castello della capitale. Il pilota della Ferrari, grande favorito per la conquista della pole position, scatterà dalla nona posizione in gara e sarà chiamato a una grandiosa rimonta per riscattare l’errore odierno. Il monegasco ha reagito in ...

VIDEO Incidente Charles Leclerc - Ferrari portata via con il carro attrezzi : Charles Leclerc è stato il protagonista in negativo delle qualifiche del GP Azerbaijan, quarta tappa del Mondiale F1. Il monegasco è andato a sbattere contro il muro in curva 8, ha sbagliato l’ingresso nell’angusta strettoia attorno al castello di Baku e ha distrutto la sua Ferrari. Un grave errore per il giovane pilota che domani scatterà dalla nona posizione e che sarà chiamato a una rimonta in gara. La sua monoposto è stata ...

Formula 1 – Erroraccio di Leclerc in Q2 - il team radio di Charles è severissimo : “sono uno stupido” [VIDEO] : Charles Leclerc non si perdona l’errore compiuto in qualifica a Baku: il team radio del monegasco della Ferrari dopo l’incidente in Q2 Qualifiche amare, amarissime, per Charles Leclerc: il giovane monegasco della Ferrari è finito contro le barriere durante la Q2, dicendo così definitivamente addio alla Q3 e alla possibilità di lottare per la pole position con i suoi rivali. Leclerc, che domani dunque partirà dalla nona ...

VIDEO Charles Leclerc incidente - GP Azerbaijan 2019 : Ferrari distrutta in qualifica a Baku : Charles Leclerc è andato a sbattere contro il muro nelle qualifiche del GP Azerbaijan 2019. Incredibile incidente per il pilota della Ferrari che ha sbagliato l’ingresso curva nell’angusto tratto attorno al castello di Baku, proprio dove pochi minuti aveva sbagliato anche Robert Kubica. Il monegasco, tra i grandi favoriti per la conquista della pole position, aveva realizzato il quinto tempo provvisorio nel Q2 montando le gomme soft ...