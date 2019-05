Taranto | mangiano funghi velenosi raccolti in campagna | padre | madre e figlio intossicati

fanpage

(Di sabato 25 maggio 2019) Una famiglia di Ginosa () composta daè rimasta gravemente intossicata dopo aver mangiato dei, probabilmente della pericolosa specie Amanita Phalloides,nelle campagne e non sottoposti a controllo sanitario preventivo. Il, di 56 anni, sarebbe in pericolo di vita.

lavocemanduria : Mangiano funghi velenosi, famiglia in ospedale a Taranto, marito in coma - LaGazzettaWeb : Mangiano funghi velenosi: famiglia intossicata nel Tarantino - NoiNotizie : Ginosa (#Taranto): mangiano funghi. Un ricoverato in rianimazione -