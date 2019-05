Scherma | Bebe Vio sa solo vincere | la campionessa paralimpica trionfa in Brasile

oasport

(Di sabato 25 maggio 2019)Vio continua a stupire e sa. Laa Rio 2016 nel fioretto conquista il successo anche sulle pedane brasiliane di San Paolo dove si sta tenendo la Coppa del Mondo di. La fiorettista delle Fiamme Oro si è portata a casa il terzo successo consecutivo dopo quelli di Sharjah e Pisa, ribadendo la propria leadership nel ranking mondiale e soprattutto dimostrando a tutti che la sua fame di successo è sempre la stessa. La nostra portacolori si è imposta nell’atto conclusivo, categoria B, contro la russa Ludmila Vasileva. Un confronto che non ha avuto storia, nel qualeha sciorinato tutta la sua classe, piegando l’avversaria con un secco 15-6. Una cavalcata vincente per la nostra portacolori, dove a cadere nei turni precedenti sono state la georgiana Irma Khetsuriani per 15-3, la rappresentante di Hong Kong Yuen Ping ...

NotiziarioH24 : RT @Eurosport_IT: Dopo Sharjah e Pisa, Bebe Vio trionfa anche nella tappa di Coppa del Mondo in Brasile: terzo successo consecutivo e leade… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #scherma #paralimpica #BebeVio trionfa in #CoppaDelMondo a #Rio #fioretto - Spazionauta : RT @Eurosport_IT: Dopo Sharjah e Pisa, Bebe Vio trionfa anche nella tappa di Coppa del Mondo in Brasile: terzo successo consecutivo e leade… -