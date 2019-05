Pino Aprile | il potere dei vinti e la tempesta perfetta

Ascolti tv USA martedì 2 aprile - bene il finale di This is Us - stabile FBI con il possibile sPinoff : Ascolti tv USA martedì 2 aprile Ascolti tv USA martedì 2 aprile – Oltre sei milioni di differenza ma lo stesso dato nei rating del pubblico 18-49 anni per NCIS e Ellen’s Game of Games alle 8 pm, un milione di differenza e il doppio nei rating 18-49 anni per FBI e This is Us alle 9 pm: CBS piace a tutti e soprattutto agli over, NBC piace ai giovani e a quella fascia più attiva della popolazione che più interessa agli investitori ...