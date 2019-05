Formula 1 | penalizzazione per Antonio Giovinazzi a Montecarlo | la Direzione Gara fa un

sportfair

(Di sabato 25 maggio 2019) Il driver di Martina Franca è stato retrocesso di tre posizioni in griglia per aver ostacolato Hulkenberg in Q2 Non solo Pierre Gasly, ancheè finito sul taccuino dei cattivi delladel Gp di Monaco. Il collegio dei commissari infatti ha retrocesso di tre posizioni in griglia il pilota dell’Alfa Romeo Racing, che partirà diciottesimo invece che quindicesimo. Il motivo riguarda il comportamento dell’italiano nella Q2 di, nel corso della quale ha creato impedimento a Hulkenberg senza permettergli di completare il proprio giro. A sorridere di questac’è anche Charles Leclerc, che scatterà dunque quindicesimo. LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DI MONACOL'articolo1,per: lafa un favore a… Leclerc SPORTFAIR.